Editoryal: Ipa-extend

Gitinguha sa Department of Agriculture (DA) nga malugwayan ang pagpatuman sa P50 matag kilo nga maximum suggested retail price (MSRP) sa bugas nga sa Hunyo 30 nalang kutob.
Sa tuyo nga mahupay ang kabalaka ug dili mabug-atan ang mga konsumidor sa higayon nga paumentohan ang matag kilo sa bugas.
Sa higayon nga motaas ang presyo sa mga palalitunon, segurado makaapekto kini sa kinabag-an hilabi na sa mga kabus ug middle-income nga sektor.
Bisan pa niini, ang pagbutang og price cap dili mahimong tan-awon isip solusyon. Kini usa lang ka temporaryong mekanismo aron mapugngan ang kalit nga pagsaka sa presyo, apan dili niini matubag ang problema sa suplay, produksyon, ug distribusyon sa bugas sa nasod.
Kon padayon nga mosalig ang gobyerno sa ingon nga pamaagi nga walay lig-on nga suporta sa agrikultura, mahimong mosangpot kini sa kakulang sa suplay ug posible sab nga ang ubang negosyante dili motuman sa price cap.
Ang pagpanawagan sa Malacañang sa publiko nga magmatngon ug isumbong sa mga abusadong magbabaligya usa ka lakang aron mapalig-on ang partisipasyon sa katawhan sa pagmintinar sa patas nga presyo.
Apan ang responsibilidad dili lamang angay ipasa sa konsumidor. Kinahanglan nga mas lig-on ang monitoring ug enforcement sa gobyerno aron masiguro ang hustong pagsunod sa balaod.
Sa laing bahin, kon dili mahatagan og igong tabang ang sektor sa agrikultura—sama sa subsidyo, modernisasyon, ug access sa merkado—magpabilin nga huyang ang produksyon sa bugas, nga maoy hinungdan sa padayon nga pagsaka sa presyo.
Ang tinuod nga kalig-on sa supply sa bugas mag-agad sa long term solution nga ipatuman —ang pagpalambo sa lokal nga produksyon, pagpakunhod sa gasto sa pagpananom, ug pagpalig-on sa panginabuhian sa atong mga mag-uuma.
Sa katapusan, ang pangutana dili lamang kung mapadayon ba ang price cap, kondili kung unsaon paghatag og malungtarong kasulbaran sa problema sa presyo sa bugas. Kay ang tinuod nga kaayuhan sa katawhan dili masukod sa temporaryong pagkunhod sa presyo, kon dili sa kasegurohan nga adunay igo, barato, ug kalidad nga pagkaon alang sa tanan.