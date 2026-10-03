Editoryal: Ipahikyad ang ebidensiya

Ang giingo’ng P469 milyunes dili gamay nga kantidad nga dili hatagan og pagtagad ang mga pangutana nga nitumaw human sa mga alegasyon ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok kang Bise Presidente Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Atty. Manases Carpio.
Sumala ni Trillanes, P319 milyunes ang giingong nadawat sa mga bank account nga nalambigit sa Calle 88 Foods Corp., diin adunay bahin sa pagpanag-iya si Carpio gikan sa China sukad niadtong 2021 ngadto na sa 2024.
Giingon nga ang Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte nakadawat og P150 milyunes nga donasyon gikan sa gobiyerno sa China niadtong 2019 alang sa pagtukod og 13 ka classroom building.
Apan pulos pa lang alegasyon, wala pay mga ebidensiya nga giladlad aron sa pagpamatuod niining tanan. Mao nga ang angay karon mao ang ebidensiya, dokumento ug hustong proseso.
Kon adunay tinuod nga dagkong kantidad nga gikan sa gobiyerno o mga kompanya sa China nga nisulod sa mga entidad nga konektado sa usa ka naglingkod nga opisyal, adunay katungod ang publiko nga mahibalo kon unsa ang gigikanan, katuyoan ug legalidad niini.
Apan kon ang mga alegasyon walay igo nga ebidensiya, dili sab angay nga ang publiko hukman pinaagi sa mga pahayag nga wala pa masusi ug mapamatud-an.
Ang impeachment trial mao ang tukmang dapit alang sa pagpresentar ug pagsusi sa mga dokumento ug testimonya.
Dili igo ang giingon ni Trillanes. Dili sab igo ang pagdumili sa pikas nga bahin.
Asa gikan ang kuwarta? Kinsa ang nakadawat? Ngano nga gihatag? Ug legal ba ang mga transaksiyon?
Ang mga tubag kinahanglan makita sa rekord ug ebidensiya, dili sa kasaba sa politika.