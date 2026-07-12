Editoryal: Kaayuhan sa lumolupyo sa Sitio Bato angay hunahunaon

Ang multi-million-peso redevelopment sa Carbon Public Market giingong usa ka dakong lakang paingon sa modernisasyon ning maong makasaysayong komprahanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Apan basi sa bag-uhay lang nga pakisusi sa Cebu City Council, ang nindot nga plano sa kalambuan adunay dako ug dautang epekto sa katawhan.
Samtang ang mga abogado naglantugi pa sa mga diperensya sa kontrata kabahin ning maong dakong proyekto, ang mga lumolupyo sa Sitio Bato nabiyaan nga nag-antos sa kalisod ug wala’y tin-aw nga kahimtang.
Labing seguro, napuno na sa kabalaka ang mga lumolupyo sa Sitio Bato sa labing unang adlaw pa lang nga nialisngaw kining kabahin sa kontrobersyal nga proyekto. Kabalaka nga ipang-demolish ang ilang mga panimalay, kabalaka kon asa kaha sila makabalhin kon mahitabo kini, ug kabalaka kon unsa’y ilang dangatan sa umaabot.
Kon ang usa ka dako nga proyekto magpangitngit og samot sa kaugmaon sa mga uyamot, dili kini makonsiderar nga kalambuan kon dili, usa ka kapakyasan sa pangagamhanan.
Andam man unta ang Cebu2World Development Inc. (Megawide) nga motukod sa bisan unsang housing project nga pilion sa siyudad, apan ang lokal nga mga opisyal wala pa nakahatag og konkretong mga plano.
Ang Joint Venture Agreement (JVA) dako kaayong sayop sa pagtrato niini sa mga lumolupyo nga "illegal occupants" nga kinahanglang papahawaon. Maayo na lang kay adunay supplemental agreement nga nagpabalhin sa legal nga prayoridad ngadto sa usa ka hiniusang plano ug komprehensibong housing project.
Apan gikahadlukan nga ang bag-ong nadiskubrihan nga Flood Overlay Zone classification gamiton nga lehitimong rason sa gobiyerno sa pagguba sa mga panimalay sa Sitio Bato.
Kon buot hunahunaon, gubot pa sa lukot ang kabahin ning maong proyekto apan ang labing segurado – natanggong ang mga lumolupyo nga nangahilambigit sa tungatunga sa kabalaka ug kahadlok.
Ang Carbon Public Market alang sa katawhan sa Sugbo nga naglakip sa mga manindahay ug mga lumolupyo nga nagpuyo sa kasikbit nga mga dapit niini sulod sa daghang mga henerasyon.
Kon ang Dakbayan sa Sugbo gusto og usa ka world-class nga merkado, unahon unta niini pagkonsiderar ang world-class sab nga konsensya.
Angayan tingali nga ang mga lider sa dakbayan dili maglangan ug atubangon ang mga lumolupyo sa Sitio Bato aron iklaro kon asa paingon kining maong isyu ug ipasalig nga ang tanang mga nagpuyo sa nahisgutang dapit aduna gihapon matawag nga usa ka panimalay.