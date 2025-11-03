Editoryal: Kabalaka dala ni Tino

Ang hulga sa bagyong Tino nagdala og kahadlok ug kabalaka sa mga residente nga maapektuhan sa dautang panahon, samtang ang Kagamhanan ilabi na sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi ni Mayor Nestor Archival naningkamot nga mapadayon ang kalinaw ug kahimtang sa tanan.
Kini ilabi na nga ang mga residente ang nibati og kabalaka nga nagresulta sa panic buying—ang pagpamalit og sobra sa gikinahanglan.
Sa unang tan-aw, natural lamang nga mangandam apan kon ang pag-andam naghinubra sa panginahanglan dili na sab maayo.
Ang mayor mismo nipahinumdom nga ang mga supermarket ug grocery stores aduna pa’y igo nga stock sulod sa duha ka semana.
Ang sobrang pagpamalit moresulta na hinuon sa kaguliyang o kagubot. Ang tag-as nga linya sa mga tindahan, ang pagsaka sa presyo sa mga produkto tungod sa taas nga demand, ug ang tensiyon tali sa mga konsumidor—mao kini ang mga epekto nga makasamot sa kahimtang sa panahon nga kinahanglan unta ang kalinaw ug kooperasyon.
Ang panic buying, kon magsugod ang usa mosunod ang daghan, ug ang kadaugan sa usa ka tawo nga nakapalit ug daghan samtang alaot ang uban nga wala nay maabtan.
Ang dakbayan gipaubos sa alert status ug adunay mga pamilyang gi-preemptive evacuate sa mga bukirang barangay ug baybayon nga kabalaka sa baha ug landslide.
Niining panahona, ang tinuod nga panaghiusa ug pagbinayloay mao ang labing gikinahanglan.
Gawas sa pagpundo og bugas ug tubig mas maayo sab nga adunay pagpaambit sa impormasyon, ang pagtinabangay ilabi na ngadto sa nanginahanglan.
Ang pagpabilin nga kalmado ug disiplinado ug ang pagpakita sa kamahinungdanon sa pagtinabangay ug hustong pagplano, makalikay ang komunidad sa mga tensiyon nga mahimong mas grabe pa itandi sa bagyo.
Hinaot nga atong hinumdoman nga ang tinuod nga kusog sa Sugbo dili makita sa kadaghan sa gipundo nga pagkaon, kondili sa kaisog, paghiusa, ug ang responsable sa matag Sugboanon.
Ang panic buying usa lamang ka hulagway sa kakulang sa pagsabot; ang pagtinabangay maoy tinuod nga timaan sa usa ka andam ug lig-on ang lungsod.