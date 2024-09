Editoryal: Kabalaka ni Rama natinuod?

Sa usa ka press conference ni Mayor Michael Rama, kinsa nagsilbi karon sa iyang unom ka buwan nga preventive suspension hangtod sa Nobiyembre ning tuiga, mipadayag sa iyang kasagmuyo sa nagpakaylap sa hinungihong dili siya mahibalik sa City Hall human unom ka buwan tungod sa paghamtang sa laing suspensiyon sa kasong nepotismo.

Gikuwestiyon usab ni Rama kon nganong dunay ni-leak nga impormasyon gikan sa Ombudsman nga wala pay opisyal nga kasayoran ang hingtungdang opisyal. Hinuon, wala matino niadtong higayona kon tinuod ba kini o dili human usa lang kini ka hungihong, way tino nga tinubdan.

Apan ning bag-o lang, ang Office of the Ombudsman nipagawas na ilang hukom nga dunay probable cause sa pagkiha ni Mayor Michael Rama alang sa tulo ka ihap sa kalapasan sa Section 3 (e) sa Republic Act 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bahin sa gialegar nga nepotismo batok kang Rama human nipatrabaho sa City Hall sa duha ka mga igsuon sa iyang asawa.

Sa 15-page resolution, ang Ombudsman niingon nga “unsubstantiated” ang katarungan ni Rama nga nagkanayon nga siya “surreptitiously made to sign the plantilla of casual appointments for Elmer and Gomer.”

“As discussed above, the plantilla of casual appointments indicating on their faces the full names of Elmer and Gomer, their position titles, and periods of employment, among others, previously show that Elmer and Gover’s appointments were nepotistic,” dugang sa hukom sa Ombudsman.

Sa rason ni Rama sa Ombudsman, sama nga iyang gibasol ang Human Resource Department nga nalipat sa pagpirma sa mga dokumento sa daghang gipang-hire sa plantilla positions. Wala kaha motuo ang Ombudsman sa maong katarungan?

Usa ka Jonel Saceda, nagpaila nga ‘Inday Josa Chiongbian Osmeña sa Facebook account, maoy nipasaka og reklamo batok kang Rama tungod sa giingong “nepotism, grave misconduct and graft and corruption’ ngadto sa Office of the Ombudsman sa Dakbayan sa Quezon niadtong Enero 24, 2023.

Ang maong hukom sa Ombudsman wala maghisgot bahin sa suspensiyon ni Rama. Apan wa usab kita masayod sa mga mosunod nga kalamboan niini tungod sa nagkainit usab ang kawa sa pulitika samtang nagkaduol ang midterm elections sa Mayo 2025. Gani, ang filing sa certificate of candidacy (COC) sa sunod na buwan.

Matinuod kaha ang kabalaka ni Rama? Mao kini ang atong kulbahinam nga nuntan sa mga umaabot nga adlaw labina karong Nobiyembre, ang gikatakda nga pagbalik ni Rama sa City Hall.