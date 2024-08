Editoryal: Kabalaka sa nag-consolidate

Dili angay mabalaka ang mga kooperatiba sa sakyanan o kadtong nag-consolidate nga traditional jeepney sa lakang sa Senado sa pagsuspenso sa modernisasyon sa transportasyon. Si Eduardo Montealto Jr., regional director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7, nipasalig nga magpadayon ang programa.

Gipasabot niya nga ang resolusyon nga giaprubahan sa 22 ka mga Senador niadtong Hulyo 31 mao ang pagsuspenso lang sa public utility vehicle modernization program (PUVMP) aron pag-review sa pipila ka punto. Apan ang kabalaka sa nag-consolidate na mao ang paghugpa unya og balik sa kadalanan sa traditional jeepneys nga makigharong sa modern jeepney, gawas sila nituman sa tagal sa kagamhanan sa konsolidasyon.

Dugang sa kabalaka nga minilyon ang ilang utang sa pagpalit og modern jeepney busa kinahanglang mokita kada adlaw human dili pwede masuspenso ang ilang bayranan matag buwan sa banko. Kon mohugpa og balik ang karaang jeepney sa kadalanan, ang kita sa modern jeepney maapektuhan sa kompetisyon tali sa mga sakyanan nga way dakong utang nga tulubagon.

Nganong karon pa milihok ang Senado?

Si Transportation Secretary Jaime Bautista nipadala na og suwat ngadto kang Senate President Francis Escudero nga pag “halt the positive momentum of the program” mosangko sa “unintended consequences.” Dugang pa, ang gihimo sa Senado usa ka resolusyon nga moagi sa pagtugot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr, kinsa unang namahayag nga gusto niya nga ipadayon ang modernization program sa transportasyon.

Samtang, ang PUVMP nga ngan giusab karon nga public transport modernization program (PTMP). Matod ni Montealto, usa sa kwestiyon mao ang pagkawala sa ‘iconic’ nga desenyo sa mga karaang jeepney sa nasod.

Dason niya, unang gikonsiderar ang local manufacturers nga gipahimo og prototype apan wala makapasar sa akreditasyon. Apan kini ug uban pa nga punto giresulbar na sa Senado sa pagsugod sa programa. Nganong karon na lang?