Editoryal: Kabataan ang paglaom?

Ang bag-ong mga reklamo batok sa duha ka Sangguniang Kabataan (SK) sa Cebu City dili lang simple nga isyu sa lokal nga panaglalis, kondili usa ka hulagway sa mas lawom nga problema sa kabatan-onang panggamhanan sa nasod.
Ang mga alegasyon batok sa SK sa Barangay Labangon ug Duljo-Fatima nagpalig-on sa panawagan alang sa reporma, ilabi na sa aspeto sa accountability, pinansyal nga transparency, ug pagsunod sa mga obligasyon nga gilatid sa balaod.
Ang SK, nga gitukod ubos sa Republic Act 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, gituyo unta nga mahimong tunghaan sa liderato sa kabatan-onan.
Apan sa dihang ang mga opisyal niini mismo ang giakusahan sa kakulang sa pagdumala, kawalay klarong pagreport sa pondo, ug pagpasagad sa mga batakang responsibilidad sama sa Katipunan ng Kabataan (KK) Assemblies, nagpakita kini nga ang sistema nanginahanglan nga tutokan.
Dili angay pasagdan ang mga alegasyon batok sa liderato sa SK sa Labangon, ilabi na ang giingong kawalay liquidation reports ug kanunay nga pagliban sa mga sesyon.
Kini nga mga isyu dili lamang teknikal nga paglapas, kondili makapawala sa pagsalig sa publiko. Ang pondo sa SK pondo sa katawhan, ug ang matag sentimo niini angay nga masuta ug mapadayag sa klaro ug hapsay nga paagi.
Kung mapakyas ang mga batan-ong lider sa pagpakita og integridad sa sayong yugto sa ilang serbisyo, unsa pa kaha ang mahitabo sa ilang mas dako nga papel sa umaabot?
Labaw pa niini, ang kakulang sa konkreto ug sustansyal nga mga programa alang sa kabatan-onan nagpasabot nga ang SK napakyas sa iyang pinakapundamental nga misyon—ang pagrepresentar ug pagpauswag sa interes sa kabatan-onan.
Ang kawalay klaro sa Annual Barangay Youth Investment Program (ABYIP) usa ka klarong indikasyon sa kakulang sa direksyon ug plano.
Bisan pa, dili angay ipas-an lamang sa indibidwal nga mga opisyal ang tanan nga kasaypanan. Ang kakulang sa estriktong pagbantay ug padayon nga pagbansay sa mga SK officials usa usab ka dakong hinungdan.
Ang paningkamot sa konseho sa siyudad aron ipatuman ang mandatory governance training ug hugot nga monitoring usa ka lakang nga angay suportahan.
Ang liderato dili natural nga talento lamang—kinahanglan kini og tukmang edukasyon, giya, ug disiplina.
Sa kinatibuk-an, ang mga panghitabo sa Labangon ug Duljo-Fatima usa ka pahimangno nga ang reporma sa SK dili na mahimong ipalangan.
Kinahanglan ang mas lig-on nga mekanismo sa pag-audit, mas klarong sistema sa accountability, ug mas aktibong partisipasyon sa kabatan-onan mismo sa pagpanubag sa ilang mga lider.
Kay kung ang pundasyon sa liderato sa kabatan-onan maluya, ang kaugmaon sa pamalaod sa nasod magkahuyang sab.