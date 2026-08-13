Editoryal: Kadena batok sa korapsiyon

Ang dinalian sa pagpalabang sa Cadena Act usa ka panginahanglan aron mapalig-on ang pagsalig sa katawhan sa paggasto sa pundo sa gobiyerno, ilabina sa mga proyekto batok sa baha.
Nanawagan si Senador Bam Aquino sa Kongreso ug ehekutibong departamento nga hingpit nga pagpalabang sa Citizen's Act and Disclosure of Expenditure for National Accountability o Cadena Act, nga gitawag sab nga “blockchain budget bill.” Ang balaodnon unang gisugyot niadtong Disyembre 2025 ug nagtumong sa pagpalig-on sa transparency ug accountability sa paggamit sa nasudnong badyet.
Makatarunganon ang maong panawagan nga sa matag kusog nga ulan nga moresulta sa grabeng pagbaha, dili malikayan nga mangutana ang katawhan: Asa padulong ang bilyon-bilyong pundo alang sa flood control? Nahimo ba gyud ang mga proyekto? Husto ba ang ilang gasto? Ug nganong nagpabilin gihapon ang baha bisan pa sa balik-balik nga pagpatuman ug pag-inspeksyon sa mga proyekto?
Mas makapabalaka ang pahimangno ni Aquino nga adunay mga tawo o opisyal nga mahadlok nga adunay mabutyag sa national budget. Kon tinuod nga walay angay itago, nganong kahadlukan man ang transparency?
Ang Cadena Act dili angayang tan-awon isip hinungdan sa panagbangi sa politika. Kinahanglan kini isipon nga usa ka kahimanan aron maputol ang kadena sa korapsiyon. Kay ang matag piso gigasto sa gobiyerno iya sa katawhan.
Ang katawhan adunay katungod nga mahibalo kon diin kini napunta ug unsa ang nahimo niini.
Sa panahon nga nagkadaghan ang mga Pilipinong nangutana kon ngano nga nagpabilin ang baha bisan daghan na kaayong flood control projects, ang tubag dili lamang dugang inspeksyon.
Ang gikinahanglan mao ang klaro, masubay, ug way gitaguan nga paggasto.