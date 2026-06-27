Editoryal: Kahayag alang sa hunahuna

Sulod sa daghang katuigan, ang mental health nahimong hilom nga hisgutanan sa daghang panimalay ug eskwelahan. Daghan ang nagtuo nga ang kasubo, kabalaka, ug depresyon timailhan sa kahuyang sa kinaiya imbes nga usa ka kahimtang nga nanginahanglan pagsabot ug hustong pag-atiman. Mao nga daghang batan-on ang nagpabiling hilom bisan pa sa bug-at nilang gibati, hangtod nga ang problema molawom ug mosangpot sa dili na maayong sangputanan.
Busa, ang paglunsad sa Commission on Higher Education (CHED) ug sa University of the Philippines Manila sa Project SINAG usa ka mahinungdanong lakang aron mausab ang paagi sa pagtan-aw sa mental health sulod sa mga kolehiyo ug unibersidad. Ang labing maayong bahin sa maong programa mao nga dili huwaton nga adunay’ng mahitabo nga trahedya una molihok. Hinuon, gitutokan niini ang pagpugong, sayong pag-ila sa mga timailhan sa problema, ug paghatag dayon sa angay nga suporta.
Kini usa ka pag-angkon nga ang edukasyon dili lamang mahitungod sa taas nga grado, paspas nga paghuman sa kurso, o maayong rekord sa eksaminasyon. Ang tinuod nga kalampusan sa usa ka institusyon makita usab kon giunsa niini pag-atiman ang emosyonal ug sikolohikal nga kahimtang sa iyang mga estudyante. Unsay kapuslanan sa usa ka diploma kon ang estudyante nabungkag na ang pagsalig sa kaugalingon o gidaog sa depresyon?
Makapahunahuna usab ang datos nga ang mga batan-ong nag-edad og 18 ngadto sa 34 anyos mas dako ang posibilidad nga maigo sa grabeng depresyon kaysa mga edaran.
Kini dili na mahimong pasagdan. Ang kalibotan sa kabatan-onan karon puno sa akademikong presyur, kakompetensya, problema sa pamilya, kakulang sa pinansyal nga kahimtang, ug impluwensya sa social media. Ang tanan niini mahimong makapabug-at sa ilang pangisip kon walay hustong giya ug suporta.
Sakto usab ang gipasiugda sa UP Manila nga ang siyensya ug panukiduki importante apan dili igo. Ang Filipino adunay lig-on nga pagbati sa pamilya, komunidad ug espiritwalidad. Ang usa ka estudyante dili lamang nanginahanglan og tambag gikan sa guidance counselor.
Nanginahanglan usab siya og mga magtutudlo nga maminaw, mga higala nga mosabot, ug usa ka palibot nga dili dali manghukom kondili andam motabang.
Apan ang Project SINAG dili angay mahunong sa pagbansay sa mga opisyal sa eskwelahan. Kinahanglan kini suportahan sa tanang sektor. Ang mga ginikanan kinahanglan usab maedukar sa pag-ila sa mga timailhan sa depresyon ug kabalaka. Ang mga magtutudlo kinahanglang adunay panahon sa pag-atiman sa ilang mga estudyante, dili lamang sa pagkompleto sa mga leksiyon.