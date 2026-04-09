Editoryal: Kahayag nga napawong sa bomba

Medyo nahuwasan na unta ta sa krisis nga atong giatubang karon human nagkasinabot ang Estados Unidos ug Iran sa usa ka bilateral ceasefire. Ubos sa pagpatigbabaw ni Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif ug Chief of Army Staff Asim Munir, ang maong duha ka semana nga ceasefire nagsilbing paglaom taliwala sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East.
Ang pulong nga "ceasefire" nagkahulogan sa posible’ng pag-ubos sa presyo sa lana ug uban pang batakang palitunon.
Apan ang maong kahayag daling napawong.
Pipila lang ka oras human sa deklarasyon, gibombahan sa Israel ang Lebanon, diin 254 ka kinabuhi ang nakalas ug kapin sa usa ka libo ang naangol.
Gihulagway ni Israel Defense Minister Israel Katz ang maong pag-atake sa mga imprastraktura sa Hezbollah isip "labing dako nga konsentradong hampak" sukad niadtong 2024.
Samtang ang Hezbollah ug ang Iran misinggit og kondenasyon tungod sa pagkaamong sa mga sibilyan sa Beirut ug sa uban pang dapit, ang Israel nagpabilin sa ilang baruganan.
Matod ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang maong truce wala maglakip sa Lebanon, ug nisaad siya nga ipadayon ang pagdugmok sa Hezbollah.
Dinhi nato makita ang kakulian sa maong negosasyon. Samtang naghisgot ang US ug Iran og kalinaw, ang reyalidad sa yuta nagpakita og laing hulagway.
Ang speaker sa parliamento sa Iran nikutlo na gani nga "dili makatarunganon" ang negosasyon tungod sa mga paglapas, lakip na ang pag-atake sa Lebanon ug ang pagsulod sa drone sa ilang airspace.
Ang giingon nga "10-point truce plan" nagdala og bug-at nga mga kondisyon: ang pagtangtang sa tanang mga silot sa Iran, ang pagkontrolar sa Strait of Hormuz, ang hingpit nga pag-atras sa militar sa Amerika gikan sa Middle East, ug ang pagpagawas sa mga frozen assets sa Iran. Kini mga demand nga lisod tunlon alang sa pikas bahin, ilabi na kon ang matag lihok sa usa ka nasod giisip nga hulga sa pikas.
Unsa pa man ang bili sa usa ka kasabutan kon ang dugo padayon nga mobanaw sa silingang dapit? Ang ceasefire dili lamang unta usa ka taktika aron makaginhawa ang militar, kondili usa ka tinud-anay nga lakang paingon sa kalinaw.
Kon dili kini maglakip sa tanang nalambigit nga pwersa, ang "kahayag" nga gihatag sa duha ka semana nga ceasefire basin usa lang ka daklit nga kidlap sa dili pa ang mas dako nga pagbuto sa giyera.