Editoryal: Kahilom ug respeto katungod sa mga lumolupyo

Ang plano ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga ipatuman ang 24-oras nga noise ban pinaagi sa Anti-Noise Ordinance usa ka lakang nga angay suportahan.
Sa panahon karon diin ang panimalay nahimo na sab nga opisina tungod sa work-from-home (WFH) setup, ang hilom nga palibot usa na ka panginahanglan alang sa panginabuhi.
Sumala sa Bise Mayor Osmeña, ang tumong niini mao ang paghatag ug kahupayan sa mga lumolupyo, ilabi na sa mga urban poor nga komunidad, batok sa walay hunong nga videoke, saba nga konstruksyon, ug uban pang mga disturbo.
Dili masukod apan tataw nga dako ang epekto niini sa ekonomiya sa matag pamilya kon mabalda ang ilang pagtrabaho.
Ubos sa maong sugyot, adunay multa nga P500 ang mga malapason ug ang labing importante, hatagan ug tulubagon ang mga opisyal sa barangay kon mapakyas sila sa paglihok sa mga reklamo.
Apan luyo niining nindot nga inisyatiba, adunay usa ka saba nga reyalidad nga wala mahisguti sa sugyot ni Osmeña: ang mga motorsiklo nga nag-ilis ug tambutso aron mahimong “bora-bora.”
Kining mga motor nga hilom unta paggawas sa tindahan, tuyong gipang-usab sa mga tag-iya aron lang maghatag ug lanog nga kasaba.
Mas makapungot pa gyud kay kon molabay kini sa mga residential area, ilabi na sa lawom nga kagabhion, tuyo pa gyud nga irebolusyon sa drayber ang makina. Kini nga buhat usa ka klaro nga pagbalewala sa kalinaw sa isig katawo.
Dili lang kini isyu sa disturbo sa pagkatulog. Alang sa mga WFH nga nakig-istorya sa mga kliyente, ang kalit nga pagpabulhot niining mga motor makaguba sa propesyonalismo ug makamugna og reklamo gikan sa mga kaatbang sa linya.
Usa ka karatola sa Barangay Quiot ang nagsumada sa sentimiyento sa kadaghanan: “Respeto Lang! Ayaw ipaarak ang imong motor kay saba! Naay mga tiguwang nagpahuway.”
Didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 11 ka tag-iya og motor ang giisyuhan og citation tickets batok sa mga bora-bora ubos sa ilang Anti-Bora Bora Ordinance.
Didto sab sa Lungsod sa Moalboal niadtong Enero 12, 2026, moabot sa 65 ka ilegal mufflers ang gipaligsan og pison ubos sa ilang Municipal Ordinance 007-2025.
Ang pagpasar sa Anti-Noise Ordinance sulod sa 24 oras sa Dakbayan sa Sugbo dako og ikatampo alang sa mga nangandoy og malinawon nga pagpuyo.