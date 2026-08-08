Editoryal: Kahupayan o Palas-anon?

Maayong balita sa atong mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa publiko’ng tunghaan ang paglugway sa Department of Education (DepEd) sa pagbayad sa salary loan ngadto sa pito ka tuig.
Dako kini og ikatabang sa mga empleyado nga naglisod pagdumala sa ilang kita tungod sa daghang bayranan ug obligasyon sa pamilya.
Ubos sa bag-ong polisiya sa DepEd Order 020, series of 2026, mas taas na ang panahon sa pagbayad kumpara sa kasamtangang lima ka tuig ubos sa Automatic Payroll Deduction System (APDS). Ang tumong mao ang pagpakunhod sa binuwan nga kaltas sa sweldo aron mas modako ang take-home pay sa mga magtutudlo ug kawani.
Dili nato ikalimod nga ang mga magtutudlo dako’g papel sa paghulma sa kaugmaon sa atong mga anak. Apan sila usab adunay kaugalingong mga panginahanglan.
Sa panahon nga nagkataas ang presyo sa mga palaliton, bisan gamay nga dugang sa take home pay dako na nga kahupayan sa pamilya. Apan kinahanglan usab nga atong tan-awon ang pikas nga bahin sa maong polisiya.
Ang mas gamay nga binuwan nga bayranan wa magpasabot nga mas gamay nalang ang bayranan sa utang. Kon patas-an ang panahon sa pagbayad, posible usab nga modako ang kinatibuk-ang kantidad nga mabayran tungod sa interes.
Busa, dili angay nga ang pagpalugway sa loan term mahimong rason aron mas daghan pa ang mangutang.
Importante usab nga masabtan sa matag empleyado ang tinuod nga gasto sa iyang pag-utang. Maayong lakang ang mando nga ang mga bangko ug lending institutions nga accredited sa APDS maghatag og financial literacy ug loan education sa mga personnel sa dili pa maproseso ug mapagawas ang loan.
Kinahanglan ipaklaro sa nangutang kung pila gyud ang iyang madawat, pila ang binuwan nga kaltas, unsa ang interes, pila ang kinatibuk-ang kantidad nga iyang ibayad hangtod matapos ang loan, ug unsay mga kondisyon sa restructuring o pre-termination.
Maayo usab nga gitugotan ang mga adunay kasamtangang loan nga makapangayo og restructuring. Apan ang matag magtutudlo ug kawani kinahanglan maghimo og maampingon nga desisyon.
Ang pagpalugway sa loan ngadto sa pito ka tuig mahimong tinuod nga kahupayan kon gamiton kini sa husto. Apan mahimo usab kining mahimong pisi nga mas dugay gihuptan sa nangutang kon walay disiplina sa pinansyal nga pagdumala. Sa katapusan, ang labing maayong proteksiyon dili lamang ang taas nga panahon sa pagbayad, kondili ang husto nga kahibalo ug responsableng pag-utang.
Ang tinuod nga kahupayan sa usa ka magtutudlo nga mapaigo ang kita aron dili mapugos sa pagpangutang.