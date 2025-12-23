Editoryal: Kakuwang sa respeto kinahanglan’g putlon

Dili lamang usa ka yano nga panaglalis sa sulod sa basketball court ang nahitabo niadtong Disyembre 21, 2025, sa Cebu City Sports Institute.
Ang giingong pagpanghasi ug diskriminasyon nga nasinati ni Sports Correspondent Glendale Rosal sa Cebu Daily News Digital sa mga kamot sa usa ka kawani sa Cebu City Sports Commission (CCSC), dili makatarunganon.
Ang media ug ang mga nagdumala sa sports kinahanglan unta nga mag-uban isip "partners" sa pagpalambo sa paugnat sa kusog.
Apan unsaon man nato pagkab-ot ang maong tumong kon ang usa ka journalist nga duna nay track record sukad pa niadtong 2009, did-an pag-cover sa battle-for-third nga dula tali sa Richie Boy Ballers ug Welec Trucking Service niadtong Dominggo, Disyembre 21, 2025, sa Cebu City Sports Institute sa Barangay Sawang-Calero.
Ang labing makapabalaka niining hitaboa mao nga dili kini ang unang higayon.
Matod pa nga nahitabo na kini kaniadtong opening night, nagpasabot nga duna nay "pattern" sa pagdumot o personal nga pag-atake ang maong kawani ngadto sa usa ka lehitimong sakop sa media.
Ang paggamit og wheeled scoreboard aron babagan ang agianan ni Rosal usa ka pag-abuso sa awtoridad.
Maayo na lang kay nangilabot ang opisyal sa Samahang Basketbol ng Pilipinas Region 7 nga si Rey Cañete kinsa nakatabang sa pagpakalma sa sitwasyon.
Dugang pa, ang bugnaw ug walay pagtagad nga tubag sa ubang opisyal sa CCSC sa dihang nangayo og katin-awan si Rosal nagpakita og mas lawom nga problema: ang kakuwang sa pagrespeto sa institusyon ngadto sa media.
Kini nga matang sa kultura sa sulod sa CCSC kinahanglan nga putlon.
Ang media dili kaaway; sila ang tulay aron mahibaw-an o ma-promote sa publiko ang ilang mga programa.
Ang panawagan sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) human sa hitabo, nagkinahanglan og bug-os nga imbestigasyon.
Kinahanglan sutaon kon ngano nga gitugotan ang maong kawani nga magpadayon sa iyang agresibong gawi.
Kinahanglan dunay silot nga ipahamtang aron magsilbing leksyon sa tanan.
Panahon na nga tudloan ang mga kawani sa CCSC sa hustong pamaagi sa pagtratar sa media.