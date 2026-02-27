Editoryal: Kalambuan nga adunay mapagan

Sa katukoran sa ikaupat nga tulay nga magsumpay sa mainland Cebu ug isla sa Mactan, kini gumikan sa kadako sa panginahanglan aron nga kalugakan ang nagkagrabe nga kahuot sa trapiko.
Samtang ang mga motorista o biyahehor makatagamtan unya sa kalugak ug kahayag sa kalsada, apan adunay 205 ka pamilya sa Barangay Paknaan, Mandaue City nga nag-atubang sa kangitngit nga mapagan sa maong proyekto ug nahulga nga mapapahawa sa ilang nahimutangan.
Ang P76-bilyon nga proyekto sa Department of Public Works and Highways, adunay 3.34 kilometro nga cable-stayed bridge, coastal road aron sa paghapsay sa pagbiyahe, ug maghatag og bag-ong rota sa mga motorista.
Dili ikalimod nga kini makahatag og dugang oportunidad sa ekonomiya, turismo, ug paspas ang paglambo.
Ang mga pamilya’ng maapektuhan kinsa mga biktima sa sunog nga mibalhin sa maong luna nga gipanag-iya sa gobiyerno sulod na sa duha ka tuig. Sa pagtukod sa ilang balay gidugangan sa paglaom nga makabangon pag-usab. Apan sa maong kalambuan kinahanglan na sab silang mapapahawa.
Ang usa ka dako’ng proyekto nagkinahanglan sab og dako’ng plano alang sa tawhanong aspeto.
Kon adunay on-site relocation, mas maayo aron dili mabungkag ang komunidad. Kon dili man mahimo, ang pinansyal nga tabang gikan sa nasyonal nga ahensiya kinahanglan igo, tin-aw, ug patas—dili lang saad kondili konkretong kasabutan.
Ang gobiyerno adunay obligasyon nga siguruhon nga ang matag pamilya adunay desente ug luwas nga kapuy-an sa dili pa sila pahawaon.
Sa pikas bahin, dili sab nato mapugngan ang dako’ng panginahanglan sa imprastruktura.
Ang trapiko sa Metro Cebu dili na masulbad sa ginagmay nga solusyon.
Aduna man tuod mapagan apan sigurohon nga sila mahiluna, kay sa unahan ang kinabag-an sab ang mabulahan.