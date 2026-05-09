Editoryal: Kalinaw ang gipanawagan

Ang pamahayag ni Ferdinand Marcos Jr. bahin sa panawagan sa Association of Southeast Asian Nations alang sa kalinaw sa Tunga-tungang Sidlakan nagpakita sa papel sa rehiyon isip usa ka mahinungdanong tingog sa diplomasya sa kalibutan. Bisan pa man nga layo sa sentro sa panagbangi tali sa United States, Israel ug Iran, ang ASEAN nagtinguha sa pagbarug isip tigpasiugda sa kalinaw ug kalig-on—usa ka baruganan nga nagpakita sa kolektibong interes sa mga nasod sa Southeast Asia.
Sa usa ka bahin, ang panawagan alang sa “diha-diha nga de-escalation” usa ka matinud-anon ug responsible nga lakang. Ang nagpadayon nga tensiyon, labi na sa sensitibong ruta sama sa Strait of Hormuz, adunay direktang epekto sa global nga ekonomiya, lakip na ang presyo sa lana ug seguridad sa suplay.
Busa, ang baruganan sa ASEAN dili lamang moral nga panawagan kondili usa usab ka praktikal nga panginahanglan aron mapanalipdan ang ekonomikanhong interes sa rehiyon.
Apan, ang mas lawom nga pangutana mao kon unsa ba gyud ang kapasidad sa ASEAN sa pag-impluwensiya sa maong komplikadong panagbangi. Ang organisasyon nailhan sa prinsipyo sa “non-interference,” nga usahay mahimong babag sa mas lig-on nga aksyon. Samtang ang kolektibong tingog sa ASEAN adunay simbolikong gahum, limitado gihapon kini kon walay konkretong mekanismo aron mapugos ang mga nag-away nga partido sa paghunong sa kagubot.
Gipasiugda usab ni Marcos ang kahimtang sa “limbo,” nga naghulagway sa kawalay kasigurohan sa kasamtangang sitwasyon. Kini nga obserbasyon tukma, ilabi na sa kalibog bahin sa ceasefire ug sa partisipasyon sa lain-laing grupo sama sa Hezbollah. Ang maong kalibog nagpalawom sa krisis ug naglisod sa internasyonal nga komunidad sa paghimo og epektibong solusyon.
Bisan pa niini, ang klarong mensahe sa ASEAN—nga ang kalinaw mao ang unang lakang—dili angay maliiton. Ang paghunong sa pagpamusil ug pagpamomba mao ang pundasyon sa bisan unsang negosasyon. Walay lig-on nga solusyon nga matukod kon magpadayon ang panagbangi.
Sa katapusan, ang papel sa ASEAN isip tigpasiugda sa kalinaw usa ka pahinumdom nga bisan ang mga rehiyonal nga organisasyon nga walay direktang impluwensiya militar makahimo gihapon og kontribusyon pinaagi sa diplomasya ug moral nga baruganan. Apan aron mahimong mas epektibo, kinahanglan kini suportahan sa mas lig-on nga internasyonal nga kooperasyon ug konkretong aksyon gikan sa mga dagkong gahum nga direktang nalambigit sa panagbangi.