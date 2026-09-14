Editoryal: Kalsada dili lumbaanan

Usa ka maayo’ng kalambuan nga anaa na sa kustodiya sa kapulisan si alyas Billy, ang giingong suspek sa hit-and-run sa Barangay Banilad, Cebu City nga nikalas sa kinabuhi sa 42-anyos nga si Jan Salise.
Apan dili dinhi natapos ang responsibilidad sa mga awtoridad, angayan nga susihon pag-ayo ang tibuok insidente aron manubag ang mga responsable ug mapanalipdan ang katungod sa biktima ug sa iyang pamilya.
Nahitabo ang insidente pasado alas 3 sa kaadlawon niadtong Septiyembre 11, 2026, sa Gov. M. Cuenco Avenue sa Banilad, Cebu City. Giingong naglumba o nagkarera ang sakyanan sa suspek ug laing sakyanan sa dihang naligsan ang biktima samtang nilabang sa kalsada.
Imbes nga mohunong, motabang sa biktima, ug motawag dayon sa mga awtoridad, ang suspek giingo’ngn-parking sa usa ka gas station, nanaog sa iyang sakyanan, ug nisakay sa laing sakyanan nga iyang gikalumba.
Sa ilang pag-ikyas, giingong nabanggaan sab ang usa ka green taxi nga nisulay sa pagpugong kanila. Ang drayber sa laing sakyanan nasikop human nibalik sa lugar sa insidente ug giingong mag-atubang og kaso tungod sa obstruction of justice.
Kini usa ka seryoso nga isyu sa pagrespeto sa kinabuhi, balaod, ug responsibilidad sa matag drayber.
Ang dalan dili lumbaanan. Ang sakyanan dili dulaan ug ang lisensiya sa pagmaneho dili lisensiya sa pagkutlo sa kinabuhi sa uban.
Kon mapamatud-an sa imbestigasyon ang mga alegasyon, kinahanglan nga ipatuman ang hustisya.
Labaw sa tanan, dili angay nga kalimtan si Salise. Luyo sa usa ka ngalan sa police blotter anaa ang usa ka tawo, gimahal sa iyang pamilya nga ang mga pangandoy kalit lang naputol.
Ang hustisya dili lang mahitungod sa pagkadakop sa suspek. Mahitungod kini sa paghatag og bili sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dili na makapangayo og hustisya alang sa iyang kaugalingon.