Editoryal: Kaluwasan vs. panginabuhian

Ang gipahigayon nga lihok protesta sa kapin 50 ka Maxim ug habal-habal riders sa gawas sa Land Transportation Office (LTO) 7 nagpaila nga gikinahanglan adunay klaro ug patas nga regulasyon ang sektor sa motorcycle-hailing.
Sa pagkakaron, ang mga rider nagnanawagan nga i-release ang ilang lisensya ug motorsiklo ug ang pagtaktak sa usa ka deputized agent nga gipasanginlan nga nang-abuso.
Aduna’y basihanan ang LTO sa pagpatuman sa operasyon batok sa mga nag-operate nga walay prangkisa. Ang balaod kinahanglan sundon ug ang kaluwasan sa pasahero dili iku mpromiso.
Kon pasagdan ang operasyon nga walay klaro nga regulasyon, mahimo kining makapahamtang og risgo sa kadalanan ug mosangpot sa mas dako nga kadaot kon adunay aksidente.
Apan dili sab kalimtan nga ang kapin 3,000 ka Maxim riders sa Sugbo nanginabuhi pinaagi sa ilang serbisyo. Matag lisensya nga gibakwi ug kada motorsiklo nga ma-impound yabo ang panginabuhian ug apektado ang tibuok pamilya. Ang padayon nga crackdown nga walay klaro nga konsultasyon nakapasamot lang sa tensiyon.
Kinahanglan ang diyalogo, dili lang operasyon. Panahon na nga mopahigayon og pormal nga pag-istorya ang LTO, tali sa Maxim management ug mga representante sa mga rider aron masabtan ang requirements ug maplastar ang makiangayon nga sistema nga makahatag og kasigurohan sa tanang bahin.
Samtang wala pa mapasar sa Senado ang balaod nga nag-institutionalize sa motorcycle taxis, kinahanglan nga maayong pagdumala dili lamang pagpanakop ang ipatuman.
Panalipdi ang mga pasahero, apan ayaw sab patya ang panginabuhian sa mga rider. Ang klaro nga lagda ug open nga komunikasyon mao ray tinuod nga solusyon.