Editoryal: Kamatouran di angay’ng pugngan

Ang pagdakop sa beterano’ng peryodista o journalist nga si Philip Lustre Jr., 72, tungod sa kasong cyberlibel, subli nga nagkuwestiyon sa kagawasan sa pamamahayag ug pagpanalipod sa mga mamamahayag sa pagtuman sa katungdanan.
Sa sayo pa, gidakop si Lustre sa Quezon City niadtong Oktubre 24, 2026, samtang nitambong og press conference, ang pagdakop kaniya pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu sa korte sa Davao City.
Matod pa ni Lustre nga wala siya masayod sa maong kaso nga gipasangil batok kaniya. Samtang wa mabalhog sa bilanggoan ang maong journalist human gawasnon siya sa samang adlaw human nakapiyansa og P48,000.
Ang insidente dili angay dayon hubaron nga pagpanglutos sa peryodista, apan dili sab angay pakaminuson ang posibleng epekto niini sa kagawasan sa pamamahayag. Ang matag kaso kinahanglang hukman base sa ebidensiya ug hustong proseso, dili sa impluwensiya, dungog o politikanhong interes sa mga nalambigit.
Si Lustre maoy nisulat sa librong “Kill, Kill, Kill,” nga naghisgot sa duguon nga kampanya batok sa ilegal nga druga panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Apan ang kagawasan sa pamamahayag dili pasabot nga ang mga peryodista labaw sa balaod. Kon adunay lig-on nga basehan sa reklamo, angay kini sulbaron pinaagi sa patas, transparent ug walay gidapigan.
Sa katapusan, ang peryodista mahimong manubag sa balaod, apan ang iyang katungod sa pagpangutana, pagsusi ug pagbutyag sa kamatuoran dili angay’ng pugngan.