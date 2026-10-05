Editoryal: Kamatuoran, di propaganda

Ang denial sa Chinese Embassy, Manila sa alegasyon nga adunay pondo gikan sa gobyerno sa China nga gihatag ngadto sa kaatbang nga politika sa Pilipinas dili angay tapuson pinaagi sa pagbinayloay og pasangil.
Niadtong Oktubre 5, 2026, gihulagway sa embahada isip “false narrative” ang alegasyon ug gikondena ang giingong malisyoso’ng pasangil batok sa China. Matod ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, dili angay gamiton ang relasyon sa China ug Pilipinas isip instrumento sa domestic politics.
Apan samtang adunay katungod ang bisan unsang langyaw nga gobyerno sa pagdepensa sa kaugalingong reputasyon, adunay mas dako nga katungod ang katawhang Pilipino sa pagkahibalo sa kamatuoran kon adunay seryoso nga alegasyon mahitungod sa kwarta, impluwensiya ug politika sa nasod.
Ang mga alegasyon ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok kang Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manases Carpio dili angay husayon pinaagi lang sa pulitika o pinaagi sa pag-angkon nga kini usa ka “false narrative.” Kinahanglan kini atubangon pinaagi sa lig-on, independente ug masusi nga imbestigasyon.
Matod ni Trillanes, base sa ilang panukiduki, ang mga bank account nga nalambigit sa Cale88, kompanya nga iya ni Carpio, nakadawat og kinatibuk-ang P319 milyunes gikan sa China gikan 2021 hangtod 2024. Giingon usab niya nga ang Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte nakadawat og P150 milyon nga donasyon gikan sa gobyerno sa China niadtong 2019 alang sa pagtukod og 13 ka classroom buildings.
Dako kini nga mga kantidad hinungdan nga dili igo ang pag-ingon nga ang alegasyon usa lamang ka pagdaot sa China. Kinahanglan masuta kon tinuod ba ang mga transaksiyon, asa gikan ang pondo, kinsa ang nakadawat, unsa ang katuyoan niini ug kon adunay paglapas sa balaod o bisan unsang kondisyon nga mahimong makaapekto sa interes sa Pilipinas.
Apan kinahanglan usab nga patas ang pagtan-aw niini. Ang alegasyon dili awtomatikong kamatuoran, ug ang pagdawat sa donasyon o pagbaton og transaksiyon sa usa ka kompanya dili awtomatikong pamatuod sa pagbudhi o pagpalit sa impluwensiya. Ang matag akusasyon kinahanglan suportahan sa dokumento ug ebidensiya, dili sa mga sulti, ug pangagpas.
Mas delikado kon ang isyu gamiton aron palalmon ang pagkabahin-bahin sa mga Pilipino. Ang relasyon sa Pilipinas ug China usa ka sensitibong butang nga adunay epekto sa ekonomiya, seguridad ug soberanya. Dili kini angay mahimong dulaanan sa bisan unsang grupo sa politika.
Kon walay kamatuoran ang mga alegasyon, ang labing maayong paagi aron mapamatud-an kini mao ang transparent nga pagpresentar sa ebidensiya. Ang katawhan adunay katungod nga mahibalo ug ang mga responsable kinahanglan manubag.
Sa katapusan, dili China, dili Trillanes, dili Duterte, ug dili bisan kinsang politiko ang angay mahimong magbuot kon unsay kamatuoran. Ang kamatuoran kinahanglan magbase sa ebidensiya, independente nga imbestigasyon ug hustisya.