Editoryal: Kamatuoran vs. akusasyon

Dili mahimo nga ang usa ka akusasyon sa disinformation mahimong paagi aron malubong ang hunahuna ug pangutana sa publiko.
Sa panaglalis tali ni Bise Presidente Sara Duterte tali sa online news outlet nga Rappler kalabot sa gikatahong koneksiyon sa Gencorp Industries Inc..
Gipanghimakak ni Duterte nga nanag-iya siya sa prangkisa sa Jollibee o sa lain pang negosyo.
Apan gibarugan sa Rappler ang nakuha nga impormasyon base sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ni Duterte ug sa pamatuod sa eksperto sa pinansiyal nga forensics sa prosekusyon atol sa proseso sa impeachment.
Matod sa news outlet, gideklara ni Duterte ang iyang kaugalingon isip stockholder sa Gencorp nga nagpadagan sa pipila ka sangang Jollibee sa Dakbayan sa Davao.
Kinahanglan nga klaruhon ang kalainan tali sa pagpanag-iya og bahin sa usa ka kompanya ug sa direktang pagpanag-iya o pagdumala sa negosyo nga gipadagan niini.
Dili kini awtomatikong managsama. Apan dili sab angay nga isalikway ang usa ka taho isip bakak nga balita kon kini adunay dokumento ug pamatuod nga mahimong susihon.
Ang media adunay obligasyon sa pag-verify sa impormasyon, paghatag og tukmang konteksto ug pagpanalipod sa katungod sa mga hingtungdan sa pagtubag.
Sa samang higayon, ang mga opisyal sa gobiyerno adunay responsibilidad sa pagpatin-aw sa mga isyu nga may kalabutan sa ilang gideklara’ng kabtangan ug interes sa negosyo.
Sa katapusan, ang publiko angay makadawat og tin-aw, patas ug mapamatud-ang impormasyon.
Kon sayop ang taho, kinahanglan kining tul-iron. Kon adunay lig-ong ebidensiya nga nagsuporta niini, angay kining tubagon pinaagi sa kamatuoran, dili pinaagi lamang sa pag-akusar.