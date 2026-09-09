Editoryal: Kanus-a pa kaha mahuman ang CCMC?

Kapin na sa usa ka dekada ang milabay, apan ang sugilanon sa Cebu City Medical Center (CCMC) nagpabilin nga usa ka buhing hulagway sa dugay nga pag-antos ug pakigbisog sa mga Sugboanon alang sa saktong serbisyo medikal. Human kini gisirad-an tungod sa makusog nga linog niadtong 2013, gipaabot sa publiko nga dali kining makabangon isip simbolo sa kalig-on. Apan ang nahitabo, usa ka sunodsunod nga kapakyasan ug kalangan nga gisamotan pa gyud sa laing pagtay-og sa linog niadtong Septiyembre 2025.
Ang kasaysayan sa CCMC giduyan sa nagpulipuling administrasyon ug politika. Sa panahon ni Mayor Michael Rama, giguba ang karaang bilding niadtong Pebrero 2014 ug temporaryong gibalhin ang operasyon sa compound sa Bureau of Fire Protection (BFP)—diin ang parking area, gymnasium, ug nag-unang bilding gipaspasan og ayo aron mahimong mga temporaryong ward sa pasyente. Pagka 2016, gihunong ni Mayor Tomas Osmeña ang konstruksyon tungod sa isyu sa building permit ug nahuman ang iyang termino sa 2019 nga wala gihapon kini makompleto. Ang nipuli kaniya nga si Mayor Edgardo Labella nisaad sab nga tapuson ang ospital sulod sa iyang termino, apan ang maong saad nagpabilin gihapon sa papel.
Karong bag-o, giundang na sab ang konstruksyon samtang gituki sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang wala pa masulbad nga mga isyu sa kontrata ug teknikal nga kapakyasan gikan sa Phase I hangtod Phase IV. Sumala ni Konsehal David Tumulak, wala matapos sa hustong paagi ang miaging mga kontrata. Labaw nga nakapaalarma mao ang nadiskobrehan sa Dakay Construction, ang kontraktor sa Phase V nga may mga trabaho diay nga ubos kaayo sa kalidad, depektoso, ug wala nahiuyon sa giaprobahan nga plano. Tungod sa kakuwang sa kaseguruhan, nangayo ang Dakay og work suspension ug wala pa gani masugdi ang civil works sa ilang kontrata nga nagkantidad og P683.94 milyunes. Bisan pa man sa gigahin nga P500 milyunes sa siyudad aron makompleto kini, kining bag-ong mga kontrobersiya ug kapakyasan dakong balda sa target nga paghuman sa konstruksyon karong Disyembre ug sa gipaabot nga pormal nga pag-abli sa Enero 2027.
Ang pagpahigayon og executive session aron tukion ang legal ug teknikal nga paagi—lakip ang posibleng pagtapos sa kontrata, pag-ayo sa mga guba, ug dugang nga gasto—usa ka timailhan nga dili pa kini mahuman sumala sa nakalatid nga target completion.
Dili lang kini simpleng proyekto sa imprastruktura. Ang CCMC mao ang katapusang dangpanan sa mga kabos nga Sugboanon nga walay ikagasto sa mahal nga pribadong ospital. Sa matag adlaw nga malangan ang pag-abli niini, ang kinabuhi ug kaluwasan sa mga timawa maoy gibutang sa risgo.
Alang sa mga Sugboanon nga kapin 10 ka tuig nang nagpaabot ug nag-antos, ang tinuod nga tubag sa pangutana kon kanus-a kini mahuman dili lang makaplagan sa mga tam-is nga pulong ug blangko nga saad—kundi sa konkreto, tarong, ug limpyo nga aksiyon.