Editoryal: Kapulisan kinahanglang suportahan batok sa krimen ning panahon sa ‘Ber Months’

Basta “Ber Months” na, hayan magbutobuto og sugod sa pagbati sa matag usa ang masadyang enerhiya sa Pasko apan ang nakapait lang kay ning panahuna, mogara sab dayon ang maingon natong kaluha niini – ang pagsaka sa kriminalidad.
Ang mga sentro sa komersyo dumogon og mga mamalitay, ang mga terminal sa sakyanan mapuno sa mga biyahedor unya magdasok ang mga tawo sa nagkadaiyang mga kan-anan ug imnanan.
Mao kini ang normal nga senaryo sa bisan unsang pampubliko nga mga lugar hilabi na kon magkaduol na ang Pasko.
Dili ikalimod nga kini nga mga senaryo maoy labing ampay sa mga badlungon sa katilingban. Manggilok dayon ang ilang mga kamot sa paghimo og dautan.
Tulis diri, kawat didto ug usahay – simbako – aduna pay makalas nga kinabuhi. Mao kini ang sakit nga kamatuoran hilabi na sa dagkong mga dakbayan sama sa Queen City of the South basta magkaduol na ang adlaw nga natawhan sa Labing Makakagahom.
Isip pag-ila sa mas taas nga peligro ning panahuna, ang Cebu City Police Office nagpalig-on sa ilang intelligence monitoring ug gipalapdan sab niini ang police visibility.
Isip pagsanog sa mga direktiba gikan sa ilang labaw, ang lokal nga mga awtoridad nagdugang sa ilang mga pagronda ug nag-andam sa ilang mga kawani sa pagdumala sa gilauman nga pagdagsang sa katawhan sa panahon sa Kapaskuhan.
Dako gyud kini og ikatabang aron dili makahimo ang mga badlungon sa ilang dautang plano ning panahuna.
Kinahanglang dili gyud molugak bisan gamay ang kapulisan sa pagbantay sa kaluwasan sa publiko gumikan kay seguradong nagpahipi lang ang mga badlungon ug naghuwat lang og saktong higayon alang sa ilang pag-ataki.
Apan nagkinahanglan ang kapulisan og suporta gikan sa katilingban sa padayong pagpakigbatok sa kriminalidad.
Nihangyo ang kapulisan sa publiko nga kon adunay krimen nga mahitabo, itaho dayon kini sa Emergency Hotline 911 aron dali silang makaresponde. Dako na kini nga tabang alang sa kapulisan sa pagbatok sa krimen.
Kon madugay ang pagtaho o wala gyu’y makapahibalo sa kapulisan, seguradong kuli nga masulbad ang usa ka krimen.
Obligasyon man tuod sa kapulisan ang pagbantay sa kahapsay ug kalinaw apan dili sila angayang pasagdan kay tataw nga nagkinahanglan sila og suporta sa pagbatok sa krimen ning panahon sa Kapaskuhan.