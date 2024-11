Editoryal: Kasabotan sa seguridad

Nilagda ang Pilipinas ug Estados Unidos sa General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) niadtong Lunes, Nobiyembre 18, 2024. Matod pa, ang maong kasabotan naghatag og gambalay nga mohan-ay sa pagbinayluay og classified military information.

Sa seremonyas nga gipahigayon sa Camp Aguinaldo sa Dakbayan sa Quezon, si Philippine Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro Jr. ug US Secretary of Defense Lloyd J. Austin III mao ang ninglagda sa matag habig alang sa GSOMIA nga giingong nagsuporta sa pagkakumitado sa duha ka mga nasod sa pagpalambo ug pagpatunhay sa seguridad sa rehiyon.

Gani, si Teodoro nihatag og pasidungog nga Outstanding Achievement Medal (OAM) ngadto kang Austin sa pag-ila sa dakong natampo sa US Defense Chief sa pagpalig-on sa Philippine-US bilateral defense ug pagpatunhay sa regional security sa Indo-Pacific sukad sa iyang paglingkod sa pwesto niadtong 2021.

Si Teodoro niila sa liderato ni Austin ug iyang nahimo alang sa Department of National Defense ug nasod nga Pilipinhon. Sa iyang pakigpulong, si Austin subli nga nisasay sa "ironclad commitment" sa pagtabang sa Pilipinas labi na sa panahon nga kini gikinahanglan kaayo.

Sa pikas bahin, daghan ang pangutana.

Seguro makab-ot ang tumong alang sa mga kalihukan sa pagpalambo, pagbansay ug ubang binayluay sa kapasidad sa militar. Apan kon moabot sa punto sa pagbuto sa pwersado nga lihok nga masugatan sa Pilipinas, ang US hingpit kaha nga mopaluyo kanato?

Pananglitan kasamok karon sa pag-angkon sa China sa kinatibuk-an sa West Philippine Sea (WPS), molaban kaha ang US? Kon buot hunahunaon, dako ang ilang interes sa ekonomiya sa China. Wala sa kumingking ang ilang interes sa ekonomiya sa Pilipinas.

Labing dako nga makuha nga bentaha sa US sa Pilipinas mao ang estratehikong lokasyon sa nasod sa pagdominar sa kalibutanong gahom sa habig sa Pasipiko. Sa pagkakaron, ang China kuyaw karon isip usa na sa mga super power nga nasod.

Gani, ang China kanunay naghagit sa katungod ug nagyagayaga sa kaugalingnan sa Pilipinas sa isyo sa WPS. May natabang kaha ang US? Ang kuyaw kon masulod gihapon kita sa laang. Maduhig kita sa away nga wa kitay labot tali sa mga super power sama sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

Nindot nga magpadayon ang relasyon sa US ug Pilipinas apan ubos sa patas nga duwa ug gambalay bisan sa atong kagamay nga nasod.