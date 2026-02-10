Editoryal: Kasanag human sa shear line

Human sa pipila ka adlaw nga pagpuyo sa ilawom sa madag-umon nga panganod, makaginhawa na gyud og lawom ang mga Sugboanon.
Karong adlawa, Pebrero 11, 2026, gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa)-Visayas nga sa katapusan, makatilaw na kita og maayo nga dagan sa panahon.
Sumala ni Pagasa-Visayas chief weather forecasting specialist Jhomer Eclarino, gilauman kini nga molungtad hangtod sa hinapos sa semana.
Human sa sunodsunod nga adlaw nga pag-uwan tungod sa gitawag nga shear line—ang panagtagbo sa bugnaw nga hangin sa Amihan ug init nga hangin gikan sa Pasipiko—ang adlaw mopakita na sab sa iyang kasanag.
Ang mga hinayhay nga dugay nauga tungod sa pagsige’g uwan, karon mahimo nang bulkason.
Ang pagsige’g uwan nakamugna sab og suspensyon sa klase sa pipila ka mga lugar sa Sugbo.
Tinuod, dalaygon ang lakang sa mga lokal nga kagamhanan, lakip na ang Dakbayan sa Sugbo, sa pagpahunong sa klase aron maseguro ang kaluwasan sa mga magtutungha.
Sa panahon nga ang dalan gilunopan ug ang ulan walay hunong, ang labing luwas nga dapit alang sa mga bata mao ang sulod sa ilang panimalay.
Apan, dili sab nato malimtan ang dagway sa pipila ka mga estudyante nga sayo kaayong nimata, nangandam, ug nilatas sa ulan aron lang moeskwela, apan pag-abot sa tunghaan, pabalikon diay sa agi tungod kay suspendedo ang klase.
Kini nagpahinumdom kanato nga sa panahon sa krisis, ang impormasyon kinahanglan paspas ug klaro.
Ang shear line usa ka natural nga panghitabo, apan ang epekto niini sa atong komunidad—sama sa daling paglunop sa mga karsada ug ang pagdahili sa yuta sa kabukiran—usa ka tawhanong responsibilidad.
Ang pag-atiman sa atong mga drainage system, ang dili pagpataka og labay og basura, ug ang saktong pagplano sa imprastraktura mao ang atong depensa batok sa bisan unsang matang sa uwan.
Samtang nagpaabot kita sa mas hayag nga kalangitan karong semanaha, dili kita angay nga mokompiyansa.
Ang panahon sa Pilipinas nailhan nga dali ra mausab. Ang pag-ayo sa dagan sa panahon karon usa ka oportunidad aron ayuhon ang mga nangaguba, limpyohan ang mga kanal nga napuno sa lapok, ug andamon ang atong kaugalingon sa sunod nga pag-uwan.
Sa katapusan, ang pagbalik sa kasanag sa adlaw usa ka pahinumdom nga human sa matag unos, duna gyu’y paglaom.
Salamat sa Pagasa sa ilang walay hunong nga paghatag og impormasyon.
Bisan pa kon wala’y na-monitor nga low pressure area (LPA) ang Pagasa kagahapon’g adlawa, Pebrero 10, kanunay kitang mangandam.
Ang maayong panahon dili rason aron kita makalimot, kondili higayon aron kita mas magmabinantayon.