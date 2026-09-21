Editoryal: Katalagman angay pangandaman daan

Sa bisan unsa nga katalagman, mas bintaha gyud ang nakaandam kumpara sa wala gyud nangandam. Sa kasagaran baya, diha na molihok kon taliabot o niabot na gyud ang katalagman hinungdan nga mas daghan ang mabiktima kon masuko na ang kinaiyahan.
Kini nga mga senaryo dayag sa panan-aw ni Gobernador Pamela Baricuatro hinungdan nga nagpagawas kini og direktiba nga kinahanglang tutokan ang pagpangandam batok sa bisan unsang katalagman o trahedya nga moabot.
Ning bag-uhay lang, giaprubahan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) ang gisugyot nga P400 milyon nga disaster risk reduction and management fund alang sa 2027.
Ang kantidad lakip sa gisugyot sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga Annual Investment Program alang sa sunod tuig.
Agi’g pagsunod sa direktiba ni Baricuatro, dakong bahin ning maong pundo gitagana alang sa pagpangandam batok sa katalagman.
Sulod sa dugay nga panahon, ang gobiyerno naanad sa reaktibo nga mga lakang sama sa dinaliang pagpangita og relief goods ug mga hinabang alang sa mga biktima inig ka human na sa katalagman.
Sakto gyud kining gihimo ni Baricuatro. Nganong huwaton pa nga moabot ang katalagman una molihok nga puwede man unta kining pangandaman daan?
Ning gisugyot nga P400 milyon nga pundo, P280 milyon niini ang itagana alang sa mga programa sa disaster risk reduction and management samtang ang P120 million itagana alang sa quick response fund (QRF).
Sa P280 milyon nga itagana alang sa mga programa sa disaster risk reduction and management, P168 milyon niini ang ihapak sa mga inisiyatiba alang sa pagpangandam nga naglakip sa mga ekipo nga gamiton sa PDRRMO, sa Emergency Operations Center niini ug nagkadaiyang provincial warehouses.
Niini, adunay kahayag ang intensyon sa Kapitolyo nga maminusan ug kon mahimo, malikayan gyud ang peligro ug mas daghang mga propiyedad ug mga estraktura ang masalbar sa higayon nga moduaw sa probinsya ang katalagman.
Si PDRRMO head Dennis Pastor nagkanayon nga padayon silang nagpalapad sa ilang operasyon ug kapabilidad sa pagresponde lukop probinsya.
Sa kasamtangan, matod ni Pastor nga ang PDRRMO adunay 85 ka personahe human nadugangan ang 10 sukad sa pagsugod sa administrasyon ni Baricuatro.
Sa saktong pundo alang sa pagpangandam ug saktong gidaghanon sa personahe, dili halayo ang posibilidad nga malimitahan ang mga mabiktima ug mas daghang masalbar nga mga propiyedad sa panahon nga masukod na ang kinaiyahan.