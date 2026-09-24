Editoryal: Katapusang hukom anaa sa kamot sa Korte Suprema

Samtang nagkainit ang dagan sa proseso sa impeachment, nitumaw ang usa ka dakong pangutana nga dili lamang naglambigit sa kapalaran sa usa ka opisyal, kondili sa mismong integridad sa atong batakang balaod.
Ang desisyon sa Senate impeachment court nga usbon ang ihap sa botos nga gikinahanglan alang sa kombiksyon—gikan sa naandang 16 ngadto sa pagbase sa gidaghanon sa mga “aktibong” senador—usa ka lakang nga naghatag og lawom nga kabalaka dili lamang sa kampo ni Bise Presidente Sara Duterte, kondili sa tibuok sistema sa hustisya.
Matod sa kampo sa Bise Presidente, pinaagi kang Atty. Salvador Paolo Panelo Jr., ang maong hukom usa ka matang sa grabeng pag-abuso sa diskresyon ug usa ka pag-usab sa Konstitusyon nga wala moagi sa saktong proseso.
Tuod man, ang Konstitusyon tin-aw nga nagmando sa two-thirds nga boto sa tanang miyembro sa Senado.
Ang pagkunhod sa gidaghanon sa boto tungod kay adunay mga senador nga dili makatambong o makabotar usa ka peligrosong sumbanan sa umaabot.
Dihay punto si Panelo sa dihang iyang gipahayag nga ang isyu dili lamang pabor o dili pabor sa usa ka tawo, kondi usa ka suliran nga naglambigit sa katawhang Pilipinhon.
Kon ang lagda sa paghukom mahimong usbon-usbon sumala sa kahimtang sa panahon o sa gidaghanon sa mga presenteng tawo, mawad-an og gibug-aton ang mga lagda nga gilatid sa atong Batakang Balaod.
Ang Konstitusyon gihimo aron magpabiling lig-on bisan pa man sa mga pag-usab-usab sa sitwasyon sa politika.
Busa, ang plano sa depensa nga mopasaka og petisyon sa certiorari sa Korte Suprema usa ka saktong lakang subay sa demokratikong proseso.
Pinaagi niini, ang Korte Suprema maoy mohatag sa katapusang hukom kon milabaw ba sa ilang hurisdiksyon ang Senado ug kon aduna bay nahimong pag-abuso sa gahom.
Sa katapusan, dili ang tawo ang angayang bantayan sa kini nga isyu, kondi ang balaod.
Ang pagtahod sa saktong proseso ug ang pagpanalipod sa espiritu sa Konstitusyon mao ang labing lig-on nga taming sa atong demokrasya.