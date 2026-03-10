Editoryal: Katin-awan sa muffler

Pinaagi sa bag-ohay nga panagtagbo ni Senador JV Ejercito ug LTO Chief, Assistant Secretary Markus V. Lacanilao, sa katapusan, nahatagan na og katin-awan ang pagpanakop sa mga motorsiklo nga saba og tambutso.
Ubos sa bag-ong katin-awan, dili tanang aftermarket mufflers dakpon, kondili kadtong “illegally assembled” o kadtong mga tambutso nga wala ningsunod sa standard sa balaod.
Ang aftermarket muffler gidesinyo aron ipuli sa orihinal nga tambutso.
Sagad kining gamiton sa mga mahiligon og sakyanan aron makab-ot ang mas kusog nga tingog niini.
Kon gipalit kini gikan sa mga authorized dealer, adunay klaro nga brand, ug nipaubos sa proseso sa Department of Trade and Industry (DTI), dili kini angay dakpon.
Kining mga produktoha gidisenyo nga adunay catalytic converters aron maseguro nga dili kini makahugaw sa hangin ug dili mosobra ang kasaba nga makabungol sa publiko.
Ang labing nindot niini, dili na kinahanglan nga magbitbit pa og sertipiko ang motorista aron pamatud-an ang kalegal sa iyang tambutso, basta kini nagsubay sa mga sumbanan.
Kini usa ka dakong relief alang sa mga rider nga nagtuman sa balaod apan kanunay’ng gikulbaan kaniadto nga basin ma-checkpoint ug mapangayuan og mga dokumento nga lisod pangitaon.
Apan dili ikalimod nga bisan pa sa mga operasyon diin ubay-ubay na ang nadakpan, daghan gihapon ang naggamit og “open pipe” o mga muffler nga tinuyo nga gihimo aron makamugna og kasaba.
Maayo unta kon mahurot na og dakop kining mga saba nga tambutso nga walay laing dala kondili polusyon, aron sa katapusan, makatagamtam na kita og malinawon nga pahuway ug mas hapsay nga kadalanan.
Kon moagi ni sila tungod sa balay sa oras nga tingkatulog, makamata gyud ta sa kasaba. Ang nakapait kay maglisod na ta og katulog og balik.
Dili nato angayang kalimtan nga ang dalan alang sa tanan, ug ang atong kalingawan sa pagpadagan sa motor dili dapat makatunob sa katungod sa uban nga makapahuway og tarong.
Kini nga matang sa polusyon sa tingog dili lang makatugaw, kondili usa sab ka timailhan sa kakuwang sa respeto sa isigka-tawo.
Ang tinguha sa LTO sa pagpanakop niining mga “non-compliant” nga accessories usa ka lakang paingon sa road safety ug environmental protection.
Hinaot nga kini nga katin-awan moresulta sa mas epektibo nga pagpatuman sa balaod ug magsilbing pahimangno sa mga gahi'g ulo nga ang tinuod nga garbo sa usa ka motorista anaa sa disiplina, dili sa kakusog sa saba sa iyang tambutso.