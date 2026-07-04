Editoryal: Katungdanan sa Tanan

Ang eskwelahan dili lang lugar sa pagkat-on, kondili usa usab ka dangpanan diin ang matag estudyante kinahanglan mobati og kaluwasan, pag-atiman ug pagrespeto. Busa, ang panawagan sa Department of Education nga mahimong aktibo’ng kaabag ang Parent-Teacher Associations (PTAs) sa pagpalig-on sa kaluwasan sa tanang pampublikong eskwelahan.
Ang nagkadaghang mga insidente sa violence, pagpangdaog-daog, ug uban pang hulga sulod ug gawas sa eskwelahan nagpakita nga dili igo ang paningkamot sa mga magtutudlo ug administrador lamang. Ang pagpanalipod sa kabatan-onan usa ka kolektibong responsibilidad nga kinahanglan nga abagan sa pamilya, eskwelahan, lokal nga panggamhanan ug komunidad.
Ang PTA dili angay tan-awon isip organisasyon nga motabang lamang sa mga proyekto sa eskwelahan. Mas dako ang papel niini isip tulay sa epektibong komunikasyon tali sa ginikanan ug magtutudlo.
Importante usab nga ang mga panagtigom sa PTA dili kutob sa administratibong kalihokan. Kinahanglan nga mahimo’ng higayon sa paghisgot sa responsableng paggamit sa teknolohiya, disiplina nga adunay pagtahod sa katungod sa bata, kahimsog sa pangisip, ug pagpalig-on sa maayong pamatasan.
Ang tinuod nga kalampusan sa child protection makita sa pagpugong sa problema sa wala pa kini modako. Ang sayong pag-ila sa mga timailhan ug ang lig-on nga panagtinabangay sa tanang sektor mao ang labing epektibong paagi sa pagpanalipod sa kabatan-onan.
Ang usa ka luwas nga eskwelahan dili lamang resulta sa hugot nga mga polisiya, kondili bunga sa pagsalig, bukas nga komunikasyon ug hiniusang paningkamot sa pamilya, eskwelahan ug komunidad. Kon ang matag hamtong motuman sa iyang katungdanan, masiguro nga ang matag estudyante makakat-on sa palibot nga luwas, matinahuron ug puno sa paglaom.