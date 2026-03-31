Editoryal: Kinabuhi, di angay isugal

Dili tiaw ang risgo nga dala sa pagbiyahe, ilabi na kon nakataya sa imong kahanas sa pag-drive ang kinabuhi sa daghang pasahero.
Apan subo nga palandungon nga taliwala sa pagpangandam alang sa Semana Santa, siyam ka mga drayber—lima sa bus ug upat sa taxi—ang nasuta nga positibo sa confirmatory test sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 niadtong Martes, Marso 31, 2026.
Pinaagi sa Oplan Harabas, gipakita sa gobiyerno nga walay luna ang ilegal nga drugas sa atong mga kadalanan.
Ang pagkansela ug pag-revoke sa lisensya niining maong mga drayber dili lang silot, kondili usa ka dinalian nga lakang aron mapanalipdan ang publiko gikan sa disgrasya.
Kini usa ka seryosong pahimangno nga ang manibela dili dulaan ug ang kaluwasan sa komunidad mao ang kinatas-ang balaod nga angay sundon sa tanan. Kasagaran sa mga drayber nga mogamit og shabu moingon nga gihimo nila kini aron “dili dukaon” sa taas nga oras sa pagmaneho.
Kini usa ka makuyaw nga rason. Ang shabu dili solusyon sa kakapoy; kini usa ka hilo nga mopaliso sa saktong panghunahuna.
Imbes nga focus, “hallucination” ug sayop nga desisyon ang idulot niini, butang nga posible’ng moresulta sa duguong aksidente o pagpanglupig sa mga inosenteng pasahero.
Sa panahon nga sige og saka ang presyo sa lana ug nagkalisod ang panginabuhian, makapahibulong kon giunsa pag-afford niining mga drayber ang pagpalit og ilegal nga drugas. Samtang ang ilang mga kauban naningkamot nga makadala og saktong kita alang sa pamilya, kining siyam ka drayber mas gipalabi ang bisyo kaysa sa pagkaon sa ilang mga asawa ug anak. Karon nga nawad-an na sila og trabaho, unsa na man ang kan-on sa ilang pamilya?
Ang kakuwang sa disiplina ug saktong prayoridad maoy hinungdan sa ilang pagkalunod sa kalisod.
Bisan pa man niini, ang lakang ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga ipaubos sila sa rehabilitasyon human sa assessment sa ilang LGU nagpakita nga duna pay kahigayonan sa pagbag-o.
Mapasilidad man o community-based, ang tumong mao ang pagpabalik kanila nga mapuslanon nga miyembro sa katilingban.
Apan ang labing importante mao ang paghimo niining “surprise drug test” nga regular nga buluhaton. Dili nato angay hulaton ang Pasko o Semana Santa aron manakop.
Ang kaluwasan sa publiko kinahanglan nga bantayan matag adlaw, matag oras.
Kinahanglan ang makanunayong pagpaniid aron hingpit nga malimpyuhan ang sektor sa transportasyon gikan sa mga badlongon.
Ang manibela kay alang sa drayber nga may saktong panimuot, dili para sa mga naggapos sa shabu. Sa pagbiyahe sa kalsada, ang kinabuhi sa pasahero ang labing bililhon—dili ang bisyo sa drayber.