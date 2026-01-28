Editoryal: Kinabuhi dili angay isugal sa langay nga serbisyo

Ang Cebu City Medical Center (CCMC) anaa na sab sa tunga-tunga sa kontrobersiya.
Dili kini tungod sa kakuwang sa budget o sa wala pa mahuman nga edipisyo, kondili tungod sa giingong kalangay sa referral nga niresulta sa pagkamatay sa usa ka inosenteng bata.
Ang kasinatian ni Apol Amahan nahimong usa ka butang nga dili hikalimtan.
Sa iyang pagbutyag sa social media, iyang gihulagway nga upat ngadto sa lima ka oras siya nga nagpaabot taliwala sa kasakit nga iyang gibati, samtang ang mga kawani sa CCMC giingong naglangay-langay sa paghatag og referral ngadto sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Ang rason? Tungod kuno kay adunay siya’y thyroid condition ug sa ulahi, giingnan nga wala’y magamit nga doktor. Kon tinuod ang giingon sa mga doktor sa VSMMC nga naluwas pa unta ang bata kon sayo pa kini na-refer, nan adunay dako nga tulubagon ang CCMC.
Ang nahitabo ni Apol susama sa nahitabo sa akong anak nga kaduha gioperahan didto sa usa ka private hospital sa uptown Cebu City tungod kay ang unang operasyon sa ectopic pregnancy (pagmabdos sa gawas sa matris) wala matarong sa doktor.
Ang unang operasyon nahitabo sa unang semana sa Oktubre sa miaging tuig. Gipahibalo siya sa doktor nga gikinahanglan ang operasyon kay ang bata nga 5 weeks nagtubo sa iyang tubo sa fallopian tube.
Usa ka semana siyang naospital ug gisultihan nga mobalik para sa follow-up pagkahuman sa usa ka semana.
Bisan pa niini, sa dihang niadto siya sa klinika aron magpa-dressing sa iyang samad nga tinahian, gibalibaran siya sa sekretarya kay galain ang lawas sa doktor.
Nisulay siya og pangayo og tabang sa laing doktor apan gibalibaran kay dili sila ang nag-operate kaniya, busa nanguli na lang mi ug ang iyang bayaw nga nag-eskwela og nursing ang nag-ilis sa benda sa samad.
Pag-abot sa Nobiyembre 1 sa gabii, gidala siya'g balik sa emergency room sa pribadong ospital kon asa siya naoperahan kay grabe ang kasakit sa iyang tiyan ug dili na siya makabarog, apan gi-discharge ra siya sa kadlawon kay naulian ug giingong hyper acidity lang.Wala hibal-i nga didto na diay nagsugod ang iyang kalbaryo, kay pagkahuman sa usa ka semana, sige na og sakit ang iyang tiyan ug mangluspad pag-ayo.
Ang tambag ra sa doktor kay ‘Pahuway lang’, ‘Inoma ang tambal para sa acid’ ug ‘Bantayi lang siya’.” Tungod sa pagsalig sa doktor, mao ra sad ang gibuhat sa pasyente.
Human sa tulo ka semana gikan sa Nobyembre 1, nakuyapan ang akong anak ug ang iyang BP anaa na lang sa 150/50 ug gi-admit siya'g balik sa ospital.
Nahibaw-an nga positibo pa kini sa pagsabak ug naay pagdugo sa sulod sa iyang tiyan tungod kay wala matarong ang una niyang operasyon ug ang nahabilin nga parte nitubo na ug 5 cm. Nakadesisyon mi nga ilisan ang iyang doktor kay kinahanglan na pud nga abrihan og balik ang iyang tiyan kay kuhaon ang 5cm mass nga nitubo ug ang iyang tubo sa fallopian nga maoy hinungdan sa iyang grabeng anemia ug tungod niana, naabunohan siya og lima ka bags nga dugo. Grabe ang trauma nga nasinati sa bag-ong magtiayon ug sa tibuok pamilya—pareho sa emosyonal, pisikal, ug pinansyal nga aspeto. Usa kini ka leksiyon para sa tanan nga dili tanan doktor husto sa ilang desisyon. Pwede ra mangayo og ikaduhang opinyon sa laing doktor.