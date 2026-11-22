Samtang nagkaduol na ang Pasko, nagsilbeng anino niini ang pamilyar nga sitwasyon diin magtapok ang daghang mga tawo sa nagkadaiyang malls, mga suroyanan, simbahan, terminal, pantalan, ug uban pa.
Normal ra gyud kini nga senaryo ning panahuna gumikan kay magsugod na pagpanawat ang minilyong mga trabahante sa ilang 13th month pay nga sundan pa og Christmas bonus.
Normal ra sab gyud ning panahuna nga manggilok ang kamot sa mga badlungon sa katilingban. Mao kining panahuna ang ilang labing kinaham sa paghimo og dautan.
Uban sa kasadya sa Kapaskuhan, nagpahipi ang usa ka hulga: ang mga mapahimuslanong kriminal nagpaabot lang og higayon aron biktimahon ang mga tawo, nga magdasok sa nagkadaiyang mga pampublikong lugar.
Niini, gikinahanglan gyud ang presensya sa kapulisan sa tanang pampublikong mga lugar aron magpanagana ang dautang mga elemento sa pagbuhat sa dautan nilang intensyon.
Ang Philippine National Police (PNP) naghimo na og mga lakang isip pagpangandam sa pagprotekta sa katawhan.
Ang mando ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga pakusgan ang presensya sa kapulisan ug aktibong pagpatrolya sa pampublikong mga lugar ning panahuna usa ka dalaygon nga lakang.
Ang pagpanalipod sa ordinaryong mga lungsoranon panahon sa Pasko nagkinahanglan gyud og mas hugot nga pagbantay ug kinahanglang alerto ang kapulisan sa tanang oras.
Ang mga mangunguot, tulisan, ug uban pang dautang mga elemento seguradong magpaniid sa kanunay ug maghuwat ra sa tukmang higayon kanus-a nila buhaton ang ilang dautang intensyon.
Tinuod nga responsibilidad sa kapulisan ang pagbantay sa seguridad apan nagkinahanglan sab sila og mga kaabag sama sa mga barangay tanod, security guards ug mismong katilingban.
Kon ang matag usa sa katilingban magmatngon sa kanunay, dako na kaayo kining ikatabang sa kapulisan sa pagtuman sa ilang responsibilidad.