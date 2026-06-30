Editoryal: Kinalit

Ang katungod sa malinawon nga panagtigom ug pagpahayag sa opinyon usa sa labing bililhon nga kagawasan nga gipanalipdan sa Konstitusyon. Kini maoy timaan nga buhi ang demokrasya ug adunay luna ang matag sektor sa katilingban sa pagpahayag sa ilang baruganan.
Apan ang matag katungod giparesan og responsibilidad. Kon ang paggamit sa kagawasan makahatag ug dakong kadaot sa kinabuhi sa uban, sama sa grabeng kasamok sa trapiko, paglangan sa mga trabahante, estudyante, pasyente, ug emergency vehicles, ang maong kagawasan kinahanglan ipatuman base sa natala sa balaod ug kaayohan sa kadaghanan.
Ang kalit nga tapok sa EDSA nga gitambongan sa liboan ka mga tawo nagpakita sa gahom sa organisadong paglihok sa usa ka grupo. Bisan pa, ang kakulang sa permit ug ang kakulang sa igong pagpahibalo sa kapulisan nga nakamugna ug dakong kalisdanan sa publiko.
Ang EDSA dili lang usa ka dalan kondili usa ka nag-unang dalan sa transportasyon sa nasod. Ang bisan unsang kalihokan nga makababag niini adunay dakong epekto sa ekonomiya, serbisyo publiko, ug adlaw-adlaw nga panginabuhi sa katawhan.
Samtang ang kapulisan nipatuman sa "maximum tolerance." Imbes nga mogamit sa kusog aron bungkagon ang panagtigom, ilang gipili ang kalma nga pagdumala aron malikayan ang kagubot ug mapreserbar ang kalinaw. Kini nagpakita nga ang pagpatuman sa balaod dili kinahanglan ipadayag pinaagi sa puwersa, kondili pinaagi usab sa maampingo'ng pagbalanse sa katungod sa mga nagprotesta ug sa katungod sa publiko sa luwas ug hapsay nga pagbiyahe.
Bisan pa niana, ang "maximum tolerance" dili angay hubaron nga walay limitasyon ang paglapas sa mga lagda. Ang permit sa mga pampublikong panagtigom dili lamang pormalidad; usa kini ka mekanismo aron maandam ang seguridad, pagdumala sa trapiko, ug pagpanalipod sa tanang apektadong sektor.
Ang mga organisasyon, relihiyoso man o politikal, adunay dakong impluwensiya sa ilang mga miyembro. Busa, kauban sa maong impluwensiya ang obligasyon sa pagpakita ug ehemplo sa disiplina, pagtahod sa balaod, ug pagpakabana sa kaayohan sa ubang lungsoranon.
Ang kusog sa usa ka organisasyon dili masukod sa gidaghanon sa mga tawo nga makapundok niini, kondili sa paagi sa pagpakita niini sa responsable ug ang pagtahod sa katungod sa tanan.
Sa katapusan, ang tinuod nga diwa sa demokrasya dili lang ang kagawasan sa pagpamulong ug pagprotesta. Kini usab nagpasabot sa pag-ila nga ang atong kagawasan matapos diin magsugod ang katungod sa uban.
Ang malinawon ug responsableng paggamit sa kagawasan mao ang labing epektibong paagi aron ang tingog sa katawhan madungog nga way paglapas sa kaayohan sa kadaghanan. Ang demokrasya molambo dili pinaagi sa kagubot, kondili pinaagi sa disiplina, pagtahod sa balaod, ug panaghiusa alang sa komon nga kaayohan.