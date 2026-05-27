Editoryal: Kinsa gyud kahay sad-an?

Nahimo na karong kataw-anan ang nahitabong pagkaikyas ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa gikan mismo sa nataran sa Senado niadtong Mayo 14, 2026. Samtang ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ug ang National Bureau of Investigation (NBI) nagkabuang karon sa paggukod ug pag-raid sa mga dapit nga giingong gitaguan ni Dela Rosa, usa ka dakong pangutana ang nitumaw: Kinsa man gyud kahay sad-an ngano’ng nakalusot ang kanhi PNP Chief?
Karon, ang CIDG pormal na nga nagrekomendar nga pasakaan og kasong Obstruction of Justice (Presidential Decree 1829) si Senador Robin Padilla ug pipila pa ka indibidwal. Matod ni CIDG Director Major General Robert Morico II, ang paggawas ni Dela Rosa kauban si Padilla usa ka “highly coordinated, pre-planned logistical maneuver” o usa ka planado ug giorganisar og maayo nga pag-ikyas, diin duna pay backup car nga nagsilbing security escort.
Apan, angay ba gyud nga si Padilla ug ang iyang kampo lang ang basulon? Makit-an sa depensa ni Padilla ang dakong buslot sa operasyon sa mga awtoridad. Matod sa kanhi action star: “Paano kami tatakas? Ang daming pulis sa loob at labas ng Senado, may CCTV pa. Wala namang humarang sa amin.” “Ang sabi ni Senator Bato ‘sasabay na ako,’ alangan naman tanggihan ko yun? Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano.”
Gidugang pa niya nga walay legal nga kamanduan o warrant gikan sa mga lokal nga korte nga nagdili kang bisan kinsa sa pagbiya sa Senado niadtong higayona.
Makapangutana ang publiko: Kon seryoso ang mga polis ug mga ahente sa gobyerno sa pagpatuman sa kamanduan sa International Criminal Court (ICC), nganong wala man nila babagi o paraha ang sakyanan ni Padilla sa paggawas niini sa complex? Dili ba dako man kaha sila'g pwersa nga nagbantay sa gawas ug sulod sa Senado? Ang kakuwang ba sa koordinasyon o ang pagduhaduha sa mga polis ang hinungdan kon ngano’ng nakalusot si Bato?
Karon nga hayahay na nga nakasibat ang senador, nahimo nang murag dula nga hide and seek ang pagpangita kaniya. Gani, gilusad pa ang usa ka raid sa nagkahiusang pwersa sa CIDG, NBI, ug lokal nga kapulisan sa usa ka balay sa Barangay Balibago, Angeles City, nga gipanag-iya ni Lakay Cariño—ang uyoan sa inahan ni Padilla—human nigawas ang taho nga nibalhin si Dela Rosa sa pickup truck niini dihang nisibat sa Senado. Apan pakyas ang mga awtoridad kay walay Dela Rosa ug walay pickup nga nakit-an.
Nasayran nga si Cariño, nga security consultant diay sa maong barangay, nakabiya na paingon sa Manila pipila ka adlaw sa wala pa ang raid. Ang maong sipyat nagpakita lang nga samtang nag-ilaid sa dula sa tagutago ang mga operatiba, ang ilang gigukod kanunay nga nag-una og pipila ka lakang batok kanila.
Samtang nagbinayloay karon sa ilang mga rason ang CIDG ug si Senador Padilla, ang kamatuoran nagpabilin: nakalingkawas si Dela Rosa ubos sa mismong mga ilong sa mga otoridad.
Kining maong hitabo nagbilin og dakong mantsa sa integridad sa atong kapolisan, ug nagpadayag nga sa dula sa hustisya, ang mga dagkong isda daling makalusot sa pukot samtang ang mga otoridad igo na lang sa pagpanghugas sa ilang mga kamot.