Editoryal: Kinsa may sayop?

Sa bag-o nga kalambuan may labot sa gihimong aksiyon sa Office of the Ombudsman, napamatud-an nga si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia sad-an sa indirect contempt sa giingong wala pagtuman sa preventive suspension order nga giluwatan ni Ombudsman Samuel Martires niadtong Abril 23, 2025.

Tungod niini, si Governor Garcia gipahamtangan og multa nga P30,000. Kini paagi sa Ombudsman — nga ang mga opisyal sa gobiyerno gikinahanglan nga motuman ug motahod sa mga kamanduan nga gipaluyohan sa balaod.

Sa laing bahin, ang nasang-at nga aksiyon nakadani ug dakong atensiyon human ang Court of Appeals niisyu ug temporary restraining order (TRO) batok sa preventive suspension order. Sa pamahayag nga giluwatan ni Gov. Garcia: “A TRO has been issued against his preventive suspension order by the Court of Appeals.”

Sa susamang paagi, ang gobernador nagdugang pa: “By citing me for indirect contempt, is Ombudsman Martires insisting now that he does not respect the Temporary Restraining Order issued by the Court of Appeals?”

Sa pikas nga bahin, ang Office of the Ombudsman nagbarog nga ang aksiyon nga ilang gihimo pinasikad sa balaudnon.

Ang pagpamulta ni Garcia nagsilbi nga pahinumdom nga ang mga kamanduan gikinahanglan nga tahuron ug tumanon.

Sa atong katilingban, ang hustisya ug ang pagmando subay sa balaod kinahanglan nga maglihok nga walay gipaburan, walay diskriminasyon, ug walay gikahadlukan. Importante ang pagtahod, ug ang transparency, aron ang katawhan makabaton hustisya, ug kamatuoran.

Sa samang paagi, ang mga institusyon sama sa Ombudsman, korte, ug mga opisyal, naglihok subay sa balaod ug base sa kamatuoran ug hustisya — dili sa personal nga pagtuo. Labing importante nga ang hustisya ang mopatigbabaw labaw sa posisyon ug interes.

Sa kinatibuk-an, kining kontrobersiya nagpakita nga ang hustisya dili angay pasagdan. Ang kamatuoran, hustisya, ug balaod mao’y haligi ug panagang sa demokrasya ug katungod sa katawhan.