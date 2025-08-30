Editoryal: Kinsay angaya’ng basulon?

Ang pagkahugno sa P46-milyon nga flood-control structure sa Barangay Paknaan, Mandaue City, misangpot sa pagbinasolay tali ni Rep. Emmarie Ouano-Dizon ug sa kampo ni kanhi kongresista ug mayor Jonas Cortes.
Sa pamahayag ni Ouano-Dizon, klaro niyang gipahibalo nga ang proyekto “gi-conceive, gi-pundo, ug gi-award” pa sa tuig 2019 ilawom sa termino ni Cortes isip kongresista. Siya miklaro nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) mao ang ahensya nga responsable sa pagtuman ug pagdumala sa maong proyekto.
Apan gikan sa kampo ni Cortes, pinaagi sa iyang kanhing chief of staff nga si Jamaal James Calipayan, gipasabot nga tinuod nga ilang opisina mao’y nakakuha sa pundo apan ang tanang procurement, pagtukod, ug pagbayad sa kontraktor nahitabo na sa termino ni Ouano-Dizon nga nisugod niadtong Hulyo 2019.
Ang tinuod nga hustisya alang sa katawhan sa Mandaue dili makita sa paak sa pulitika, kondili sa tukma ug hayag nga imbestigasyon. Kinsay nag-apruba sa disensyo? Kinsay nagbuhat sa konstruksyon?
Giunsa pagsusi ang kalidad sa materyales? Ang mga tubag niini kinahanglan ipagawas sa publiko, dili ilubong sa kasaba sa pasangil.
Ang lalis sa politika makalingaw, apan dili kini makapahunong sa baha. Ang tinud-anay nga katungdanan mao ang pag-atubang sa kapakyasan ug pagsiguro nga kini dili na mausab.
Aron dili mag-antos ang kinabag-an sa palpak nga proyekto.