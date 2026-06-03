Editoryal: Klase magsugod na sunod semana

Dili na gyud mapugngan ug hingpit na nga motiyabaw ang bagting sa klase karong Lunes, Mayo 8, 2026.
Sa tibuok rehiyon, makita ang dungan nga lihok sa komunidad: mga magtutudlo ug ginikanan ubos sa Parents-Teachers Association (PTA) nga nagpasingot pinaagi sa Brigada Eskwela.
Sila nagtinabangay sa pagpamintal, pag-ayo sa mga gubaong lingkuranan, ug pagpanghawan sa mga lawak-tunghaan aron maseguro nga hamugaway ang pagtungha sa mga kabataan. Dalaygon sab ang pipila ka pribadong kompanya nga naggahin sa ilang oras ug mga empleyado isip kabahin sa ilang corporate social responsibility aron moabag sa pagpanglimpyo.
Apan luyo niining tanan, adunay mas bug-at nga hagit nga sagad mosugat kanato matag abli sa klase. Una na niini ang gilaumang grabeng kahuot sa trapiko. Sa pagbalik sa eskwela, mosamot kapuno ang mga pampublikong sakyanan sa mga tinun-an, samtang modagsang sab ang mga pribadong sakyanan sa mga ginikanan nga mohatod sa ilang mga anak.
Usa kini ka panawagan sa mga mamumuo nga mosayo og gikan sa panimalay aron dili ma-late sa trabaho. Ang trapiko usa ka dako nga usik sa oras ug produktibidad.
Dili sab tiaw ang sakripisyo nga pas-anon sa mga ginikanan. Samtang naghinam-hinam ang mga bata, ang mga hamtong doblehon ang kayod aron lamang matubag ang adlaw-adlaw nga allowance, pamilite, dugang gasto alang sa mga school supplies, ug mga projects sa tunghaan.
Sa tunga-tunga sa kalisod sa ekonomiya, ang edukasyon nagpabilin nga usa ka mahalon nga puhonan.
Gawas sa pisikal nga pagpangandam ug pinansyal nga hagit, mas dako nga unod sa kabag-ohan karong tuiga ang bahin sa akademika.
Matod ni DepEd Region 7 Director Dr. Arturo Bayocot, gawas sa Brigada Eskwela, dungan sab nga gipaubos sa hugot nga pagbansay-bansay ang mga magtutudlo alang sa giusab nga kurikulum, ilabi na sa Senior High School.
Ang tinuig nga pag-abli sa klase dili lang usa ka rituwal sa paglimpyo sa eskwelahan o pagpalit og bag-ong uniporme. Usa kini ka salamin sa kamatuoran kon unsa ka andam ang atong gobiyerno sa pag-abag sa kaugmaon sa sunod nga henerasyon.
Unta, sa pagbukas sa mga pultahan sa tunghaan karong Lunes, dili lang ang mga classroom ang napanindot, kondili andam sab ang sistema sa paghatag og tiunay ug de-kalidad nga kaugmaon para sa tanan.