Editoryal: Klase mobalik na sa panahon sa ting-uwan

Sa labing unang higayon sulod sa unom ka mga tuig, mosugod ang panahon sa tingklase sa buwan nga naandan niini – Hunyo.
Mahitabo kini karong adlawa, Lunes, Hunyo 8, ang labing unang adlaw sa pagbalik sa tradisyunal nga kalendaryo sa tingklase sa Pilipinas nga gikan Hunyo hangtod Marso sa sunod tuig niini .
Angayang daygon ang Department of Education (DepEd) ning maong lakang kay makahatag kini og dakong kaayuhan alang sa mga estudyante.
Niadtong 2020, napugos ang DepEd sa pag-usab sa tradisyon nga kalendaryo sa tingklase ug mosugod na kini sa Agusto ug mahuman sa Hunyo sa sunod tuig niini.
Masabtan kon nganong nahitabo kini gumikan kay nikuyanap ang makalilisang nga pandemya lukop kalibutan niadtong higayuna. Dili lang ang sektor sa edukasyon ang naapekuhan niini, kon dili ang tanan.
Sa pagkausab sa tradisyon nga kalendaryo sa tingklase sa nasod, milyones nga mga estudyante ug hasta mga magtutdlo ang nag-antos sa kaalimuot sulod sa lawak sa tunghaan gumikan kay natunong kini sa panahon sa ting-init.
Ning maong sitwasyon, dili ikahibulong nga dili makatutok og insakto ang mga estudyante sa gitudlo sa magtutudlo. Gawas niini, delikado sab ang panglawas sa mga estudyante ug hasta mga magtutudlo niadtong higayuna gumikan kay kanunay silang mababad sa tumang kainit.
Hinuon, mahuman na kining tanan sa pagbalik sa naandang kalendayo sa tingklase. Apan ning maong kalambuan, adunay nagpahipi nga puwedeng maghatag og laing natad sa kahasol sa mga estudyante ug mga magtutudlo – ang panahon sa ting-uwan.
Unsa ka andam ang matag local government unit sa nasod kabahin niini hilabi na sa mga dapit nga padayon pang nag-atubang og problema kon ang edukasyon ang hisgutan?
Sama na lang sa Probinsya sa Sugbo, nga giigo sa sunodsunod nga kalimidad nga mao ang 6.9-magnitude nga linog ug Bagyong Tino sa ulahing bahin sa niaging tuig.
Pipila na man tuod ka mga buwan ang nakalabay apan ang mga dapit nga grabeng naigo sa nahisgutang mga kalamidad padayon pa sa pagbangon.
Hinuon, ang labing mahinungdanon, nahibalik na ang karaang eskedyul sa tingklase ug gilaumang makatabang kini sa hingpit nga pagbangon sa mga dapit nga napandol sa mga kalamidad.