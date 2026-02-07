Editoryal: Kon ang kinaiyahan na ang masuko

Pagkahasol na lang gyud kon adunay moabot nga bagyo.
Sa matag higayon nga dunay mobisita nga dautan nga panahon, ang dagan sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi kalit lang nga maputol.
Ang mga pasahero sa barko ug eroplano matanggong, samtang ang klase sa mga tunghaan masuspende.
Imbes nga makabakasyon og sayo ang mga estudyante, dili na lang kini mahitabo tungod kay kinahanglan silang mag-make-up class aron matuman ang gikinahanglan sa DepEd nga 180-220 days kada school year alang sa elementarya ug sekondarya.
Bisan ang mga biyahero nga adunay dinalian nga kabilinggan, usahay mapugos na lang sa pag-atras tungod kay na-postpone ang flight.
Suwerte na lang ang uban nga makahuwat kay duna may libreng akomodasyon ug pagkaon gikan sa airline, apan ang oras nga nausik dili na gyud mabalik.
Sa laing bahin, ang mga komunidad nga anaa sa agianan sa bagyo, wala nay laing kapilian gawas sa pagpangandam.
Ang mga residente maghinay-hinay na og hipos sa ilang mga gamit aron dili mabasa sa baha, samtang ang uban mobiya sa ilang mga panimalay aron adto temporaryong mopuyo sa mga evacuation center hangtod nga molabay ang kakuyaw.
Niadtong lang Biyernes, Pebrero 6, 2026, sa dihang giisa ang signal number 2 sa Sugbo tungod sa Bagyong Basyang, nakita nato ang kakulba sa katawhan.
Ang mga residente, ilabi na kadtong nagpuyo sa mga subdivision duol sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay, namakwit na daan.
Aduna mi silingan nga ang iyang igsoon didto sa ilaha natulog aron magpalabay sa bagyo.
Kining iyang igsoon nagpuyo sa subdivision duol sa Mananga bridge kansang panimalay gilunopan kutob sa ikaduhang andana, lakip ang ilang sakyanan, sa pag-igo sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4 sa miaging tuig.
Mao nga namakwit na lang silang daan aron dili masubli ang pait nila nga kasinatian sa Bagyong Tino.
Bisan ang akong anak wala mokompiyansa; didto niya giparking ang iyang sakyanan sa usa ka mall sa SRP sa Barangay Mambaling, nga nitanyag og libreng overnight parking tungod sa hulga sa bagyo.
Lahi na gyud ang panahon karon. Ang atong mga bukid gipahakan na aron tukoran og mga building ug subdivision, hinungdan nga dali na lang kaayo kini modahili kon mobunok ang kusog nga uwan. Sa ubos nga bahin, diin ang tubig padulong sa dagat, usa na lang ka pamilok ug mobaha na dayon.
Apan ang labing pait nga bahin niining tanan mao ang kinabuhi nga makalas.
Ang Tropical Storm Basyang nagbilin og lima ka patay ug liboan ka pamilya ang nawad-an og panimalay niadtong Biyernes.
Usa ka makasubo nga trahedya ang nahitabo sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City, diin ang usa ka landslide mikutlo sa upat ka miyembro sa usa ka pamilya—usa ka magtiayon, usa ka 13-anyos, ug usa ka 11 ka buwan nga masuso.
Ang bagyo dili lang basta hasol sa biyahe o sa eskwela; kini usa ka seryosong pahinumdom nga sa atubangan sa nasuko nga kinaiyahan, kinabuhi ang anaa sa peligro.
Busa, angay tang mangandam nga apilan og pag-ampo alang sa atong kaluwasan.