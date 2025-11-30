Editoryal: Kon mahimo pa lang, kada adlaw naa’y rally

Sa nationwide rally nga gipahigayon ning Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, atol sa kasaulogan sa Bonifacio Day sa nagkadaiyang mga dapit sa nasod, libuan ka mga tawo ang ningsalmot ug ningpadayag sa ilang kapungot tungod sa grabeng korapsyon sa gobiyerno.
Ang rally, nga gitawag og “Trillon Peso March,” nagsilbeng usa ka gamhanan ug mahinungdanong mekanismo aron mapalanog ang tingog sa katawhan, nga tataw nga sangko sa langit na ang gibating kapungot hilabi na ning isyu sa korapsyon sa flood control projects.
Sa ka dako sa kantidad nga gikawat sa mga opisyal sa gobiyerno gikan sa kuwarta sa katawhan, daghang mga kinabuhi na ang nakalas dihang nipahungaw og kapungot ang kinaiyahan nga nagresulta sa grabeng mga pagbaha sa nagkadaiyang mga dapit sa nasod.
Posible gyud unta nga malikayan o kaha mamenosan ang kadaut kon gigamit pa sa insakto ang pundo nga gitagana alang flood control projects.
Ang dali ug labing dako nga epekto ning maong lapad nga protesta mao ang direktang pagpuga sa isyu ngadto sa nasudnong pangagamhanan, nga imposibleng dili mahatagan og pagtagad sa mga naa sa gahom.
Ang panawagan nga ibalik ang mga kinawat nga pundo ngadto sa katawhan seguradong madungog sa nasudnong gobiyerno pinaagi ning lapad nga protesta, nga nagsilbing usa ka mahinungdanong sukdanan sa pagsalig ug pagbati sa publiko.
Ang presensya nila ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senator Kiko Pangilinan ug uban pang mga opisyal sa gobiyerno kauban sa mga demonstrador, naghatag og moral ug politikal nga gibug-aton ning maong kawsa.
Ang Trillion Peso March labaw pa sa usa ka temporaryo nga pagbuto sa hiniusang kasuko sa katawhan.
Ang epekto niini mao ang pag-ugbok og balik sa soberanya sa katawhan, nga makapugos sa gobiyerno nga ilhon nga sagrado ang pundo sa publiko, nga kon lamyon sa korapsyon hayan grabeng kadaot ang mahiaguman hilabi na sa ordinarong mga lumolupyo.
Kon mahimo pa lang, kada adlaw adunay protesta hangtod nga mahatagan og hustisya ang mga nabiktima sa grabeng pagbaha tungod ning grabeng korapsyon sa flood control projects.
Ang tinuod ug malungtaron nga epekto niining lapad nga protesta mao ang konkretong mga lakang nga himuon sa mga anaa sa gahom aron masumpo ang grabeng korapsyon sa gobiyerno.
Ang bola anaa na karon sa korte, nga adunay dakong responsibilidad aron mahatagan og hustisya ang mga biktima sa grabeng pagbaha.
Kon masilutan ang mapamatud-an nga sad-an, bisan unsa pa’y posisyon niini sa gobiyerno o bisan unsa pa’y estado niini sa kinabuhi, hayan posibleng sa hinayhinay nga mawala ang buling sa gobiyerno nga gitawag og korapsyon.