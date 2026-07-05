Editoryal: Konseho, DOTr parehong sakto

Ambot unsaon kaha pagsulbad kining kakulian nga nitumaw kabahin sa pagtiwas sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project kay kon buot hunahunaon, pareho mang sakto ang duha ka mga kampo nga naglantugi niini.
Unahon ba pagtukod ang gikinahanglan kaayo sa komunidad apan lisod pa pagabubaton sa pagkakaron o ang puwede na sugdan dayon sa pagtukod?
Ang Department of Transportation (DOTr) nagplano nga unahon na lang pagtukod ang South Road Properties (SRP) segment, apan pinaagi sa usa ka aprubadong resolusyon, gisupak kini sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo ni Bise Mayor Tomas Osmeña.
Gusto sa Konseho nga kinahanglang iprayoridad ang orihinal nga plano nga Bulacao-to-Talamban segment.
Gipasabot ni Osmeña nga ang mga proyekto sa gobiyerno kinahanglan gyud makaserbisyo una sa mga dapit nga daghan ang mga nagpuyo sama sa Mambaling, Basak San Nicolas, ug Pasil sa dili pa ang mga commercial nga lugar sama sa SRP.
Sakto gyud si Osmeña kon basihan ang kadaghanon sa mga pasahero. Ang orihinal nga rota gikan sa Bulacao paingon Talamban mao ang sentro sa matag adlaw nga biyahe sa mga Sugboanon.
Ang paghatag og prayoridad sa commercial nga mga lugar sama sa SRP daw usa ka pagluib sa kabos nga mga drayber ug pasahero, nga nag-antos sa grabe kahuot nga trapiko matag adlaw.
Apan bisan maayo ang baruganan sa Konseho, nameligro gihapon kini nga masungag sa kamatuoran nga adunay mga kakulian nga nagbabag sa unahan.
Gipasabot ni CBRT project manager Norvin Imbong nga wala sila nakiglalis batok sa rota sa Bulacao-Talamban, ang iyaha lang gitan-aw mao ang kalendaryo kay ang pundo gikan sa World Bank, nga gigamit alang niini nga proyekto, mapupos na karong Septiyembre 2026.
Ang orihinal nga rota nabalda tungod sa mga isyu sa Right-of-Way (ROW) o pagpalit sa apektadong mga yuta diin 121 ka mga propiyedad ang kinahanglang paliton, 82 niini nagkinahanglan pa og taas nga proseso sa korte para sa expropriation, ug walo pa lang ka mga lote ang nabayran.
Tataw nga nabalaka si Imbong nga mausik ang nahabiling pundo sa CBRT project kay dili pa masugdan ang pagtiwas sa orihinal nga Bulacao paingon Talamban nga rota.
Sukwahi kini sa SRP segment, nga walay bisan unsang problema sa ROW tungod kay ang mga dalan abli na daan, limpyo, ug andam na para sa konstruksyon.
Kon mosunod ang DOTr sa Konseho ug motutok lang sa rota sa Bulacao-Talamban, ang 82 ka nagbitay nga mga kaso sa yuta seguradong dili masulbad karong Septiyembre, tingali molanat pa kini og mga tuig.
Dili malalis nga sakto ang baruganan sa Konseho apan kon praktikal nga panghunahuna ang hisgutan, sakto sab gyud ang DOTr.
Suhestiyon pa ni Osmeña, adunay botasyon nga pagahimuon kabahin niini aron masayran kon asa dapig ang mga Sugboanon, sa baruganan sa Konseho o DOTr?
Masaligon si Osmeña nga siya ug ang Konseho maoy botaran sa mga Sugboanon.