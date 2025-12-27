Editoryal: Konstruksyon sa CCMC padayunon

Ang pagpadayon sa konstruksyon sa dugay nang nalangan nga Cebu City Medical Center (CCMC) sa Enero 2025 usa ka mahinungdanong lakang sa kagamhanan sa dakbayan.
Kini nagpakita sa tinguha nga mahuman na sa hingpit ang ospital aron matubag ang dugay na nga kakuwangon sa serbisyong panglawas ug mapalig-on ang panalapi sa maong pasilidad.
Matod ni Mayor Nestor Archival, ang kagamhanan naggahin og unom ka bulan sa pakig-alayon sa City Council aron i-audit ug ilhon ang mga kuwang sa proyekto. Kini nga lakang maoy nagsilbing dalan aron masugdan pag-usab ang trabaho sa unang semana sa Enero, usa ka ebidensya nga gikinahanglan ang saktong plano sa dili pa mopadayon sa paggasto sa panalapi sa katawhan.
“Karon nga nailhan na nato ang mga deficiencies, andam na kita nga sugdan ang konstruksyon... Naglaum kita nga mahuman kini sa Oktubre, ug inig Nobyembre o Disyembre mahimo na natong magamit ang pipila ka bahin,” sumala sa Mayor.
Kini nga timeline naghatag og konkreto nga paglaum sa mga Sugboanon nga dugay nang nagpaabot sa dekalidad nga serbisyo sa publikong ospital.
Dugang pa, ang target nga hingpit nga operasyon sa ikawalo nga andana sa Disyembre 2026 giisip ni Archival nga usa ka mahinungdanong haligi sa iyang agenda sa panglawas. Alang kaniya, kini dili lang basta building, kondili usa ka simbolo sa iyang panan-aw alang sa mas lig-on nga sistema sa medisina sa dakbayan.
Nagtoo ang mayor nga kon mahuman na ang CCMC, makahimo na kini sa pagbarog sa kaugalingong panalapi. Kini makapamenos sa pagsalig sa pundo gikan sa kagamhanan sa dakbayan, butang nga makatabang sa pagbalanse sa budget alang sa ubang batakang serbisyo.
Duyog niining pisikal nga konstruksyon, gipalig-on usab ang manpower sa panglawas pinaagi sa pakigtambayayong sa mga unibersidad.
Ang bag-ohay lang nga Memorandum of Agreement (MOA) nga gipirmahan ni Archival magtugot sa mga nursing students nga mo-duty sa CCMC ug City Health Department.
Apan dili ikalimod ang sakit nga kamatuoran: sukad niadtong 2015, dul-an sa P2 bilyon na ang nagasto sa dakbayan, apan hangtod karon wala pa gihapon mahuman ang building.
Kini usa ka dakong hagit sa administrasyon sa pagmatuod nga ang pundo sa katawhan dili na masayang pa.
Sa kasaysayan sa gasto, nalakip ang minilyon alang sa Phase 1, 1.1, 2, ug 3 nga gidumala sa nagkadaiyang kontraktor. Ang Phase 4, nga nagkantidad og P907.99 milyon, nahimo pa ganing kontrobersyal human gipahunong ang kontrata sa M.E. Sicat Construction niadtong 2022 ubos sa miaging administrasyon.
Bisan pa sa paghunong sa kontrata, nakapagawas na ang dakbayan og 15 porsyento o sobra sa P136 milyon isip pasiunang bayad. Kini nagpahinumdom kanato sa kamahinungdanon sa hugot nga pagmonitor sa matag sentimos nga mogawas sa panudlanan sa siyudad.
Ang paghuman sa CCMC dili lang usa ka legasiya sa politika, kondili usa ka utang-kabubut-on sa gobiyerno ngadto sa mga Sugboanon nga nagkinahanglan og dinalian ug dekalidad nga pagtagad sa panglawas.