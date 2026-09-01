Editoryal: Konsumidor sa kuryente magpabilin bang maglaom?

Nagpabilin nga usa ka dakong pangutana alang sa katawhan sa rehiyon: kanus-a man gayud magpadayon ug magmatinguhaon ang serbisyo sa kuryente? Matod pa sa Department of Energy (DOE), gilauman nga mogaan ug mag-stabilize na ang suplay sa Visayas grid karong Septiyembre 3, 2026, samtang mobalik na sa operasyon ang dagkong thermal power plants gikan sa mga forced outage niadtong Hulyo ug Agusto.
Apan taliwala niining maong mga saad, nagpadayon ang kalbaryo sa katawhan. Bisan gani kagahapon, Septiyembre 1, daghan gihapon ang nakasinati og kalit nga pagkawagtang sa kuryente—sama na lang sa nahitabo sa Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo. Alang sa liboan ka mga nag-work from home ug gagmay nga negosyo, ang matag minuto nga walay kuryente nagpasabot og nausik nga oras, nalangan nga trabaho, ug nakalapas nga mga deadline. Dili lang kini usa ka ordinaryong kahasol; usik kini sa panginabuhian.
Dili sab nato angay kalimtan ang mga estudyante sa mga tunghaan og mga pasyente sa sulod sa tambalanan nga nag-antos sa kainit.
Gipahayag ni DOE Visayas Regional Director Renante Sevilla nga nakabalik na ang Kepco-SPC sa Naga ug hapit na sab ang Therma Visayas, Inc. (TVI) sa Toledo City. Bisan pa man sa maayong balita nga nabalik na ang kuryente sa Panay, ang nahitabong Manual Load Dropping (MLD) sa NGCP niadtong Lunes nga nagpalong sa kuryente sa Mactan nagpakita nga hilabihan pa ka huyang ang atong sistema.
Usa ka maayong lakang nga ang DOE ug ERC nagpahigayon og imbestigasyon ubos nilang Energy Secretary Raphael Lotilla ug Undersecretary Giovanni Carlo Marcos aron sayron kon ngano nga dungan nga naguba ang maong mga planta. Apan dili igo ang basta pag-usisa lamang—kinahanglang adunay mapanubag.
Angay lang sab nga paspasan ang mga alternatibong solusyon sama sa BESS project sa AboitizPower sa Naga, mga proyekto sa solar sa Daanbantayan, Tuburan, ug Toledo, ingon man ang wind energy sa Liloan ug Alegria.
Ang gikinahanglan sa publiko karon dili kay mga saad sa pabilin nga paglaom, kun dili usa ka tinuod, kasaligan, ug walay interruption nga serbisyo sa kuryente. Hangtod nga dili kini mabati sa matag panimalay ug opisina, ang mga pahibalo magpabilin nga usa ra ka pulong sa papel.