Editoryal: Krusada batok sa korapsiyon

Ang bag-ong lakang sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ubos sa liderato ni Secretary Vince Dizon nagpadala og klaro nga mensahe nga walay exempted sa ilang krusada batok sa korapsiyon.
Ang hangyo sa ahensiya ngadto sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga i-freeze ang bilyon-bilyong pesos nga kantidad sa mga air assets nga gipanag-iya ni Ako Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co ug sa iyang igsuon nagpakita sa determinasyon sa gobiyerno nga bawion ang gikawat nga salapi sa katawhan.
Kini nga aksiyon dili lang mahitungod sa pag-freeze sa mga helicopter ug jet sa managsuon.
Kini nagpakita sa pag-ila sa DPWH sa nag-unang problema—ang anomaliya sa mga flood control projects nga nikantidad og P100 bilyunes sulod sa tulo ka tuig.
Ang kamatuoran nga ang mga kompanya nga nalambigit, sama sa Hi-Tone Construction & Development Corp. ug QM Builders, nakakuha og dako kaayo nga bahin sa maong mga proyekto, samtang sila sab ang tag-iya sa mahal nga mga air assets, nag-aghat og daghang pangutana.
Ang koneksyon tali sa dako nga proyekto sa gobiyerno ug sa katingad-an nga pagpanag-iya og mga bahandi kinahanglan nga imbestigahan.
Apan dili lang ang pamilyang Co ang nalambigit sa maong isyu.
Ang imbestigasyon naglambigit sab og daghang luxury vehicles nga gipanag-iya sa ubang mga opisyal ug contractors nga nagkantidad og gatusan ka milyunes.
Ang bahandi sa mga opisyal gamit ang salapi sa katawhan usa ka insulto sa matag Pilipino nga nagbayad og buhis.
Ang lakang sa DPWH nga i-freeze ang tanan mga assets sa pamilyang Co usa ka lig-on nga pamaagi aron maseguro nga dili kini mabaligya ug mawala.
Ang mensahe ni Secretary Dizon klaro ug direkta: “Hindi kami titigil hanggang hindi nababawi ang pera ng taumbayan.”
Kini nga pasalig gipaluyohan sa mando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Atong lauman nga ang pag-freeze sa mga air assets ni Co magsilbing pasidaan sa uban pa nga nagtinguha sa pagpangawkaw sa kuwarta sa gobiyerno.