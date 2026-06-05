Editoryal: Kuwestiyonable nga kredibilidad

Nag-iyahay og pamalibad o hugtanong nihimakak ang mga kanhi ug kasamtanga’ng magbabalaod nga gilambigit sa pasangil nga nakadawat og minilyon suborno, kick back human giingo’ng gi-deliver sulod sa maleta.
Kini human ang mga kanhi sakop sa military nibulgar atol sa pagdungog sa flood control nga nihingalan og mga politiko nga ilang gipadad-an sa kuwarta. Ang maong kalambuan nagpakita dili lang sa tensiyon sa politika, kondili krisis sa kredibilidad sa atong mga institusyon.
Ang mga akusado way lig-ong basehan sa ilang mga pasangil—nga matod pa naghatod og minilyon nga kuwarta pinaagi sa maleta, sobre, ug paper bag. Sa pikas bahin, anaa ang mga testigo nga nag-angkon nga sila mismo nahimong saksi o kabahin sa maong mga transaksyon.
Sa salaysay sa pipila ka opisyal, kon walay direktang pagtan-aw o pisikal nga ebidensya sa kuwarta, dali kining mahulog sa tabi-tabi lang. Sa proseso sa hustisya, ang pruweba dili mahimong pulihan sa mga sulti lamang.
Bisan pa niini, dili sab angay isalikway dayon ang maong mga alegasyon. Ang kasaysayan sa nasod nagpakita nga daghang kaso sa korapsiyon ang nagsugod sa mga pahayag nga sa sinugdan ug giisip nga walay basehan, apan napamatud-an sa ulahi. Mao nga ang tukmang tubag dili ang pagdali-dali og paghukom, kondili ang maampingon nga imbestigasyon nga walay bulok a politika. Sa laing, bahin ang pikas kampo nga nagduda nga kini usa ka diversionary tactic aron ilikay ang atensyon sa ubang isyu sama sa impeachment, nagpadugang lamang sa kalibog sa publiko.
Kon ang matag isyu ipahimutang isip politikal nga taktika, ang tinuod nga pagpangita sa kamatuoran malubong tungod sa maong panagbangi. Ang mas makapabalaka mao ang padayon nga pagkunhod sa pagsalig sa katawhan. Sa matag alegasyon, ang publiko naglisod na sa pag-ila kon kinsa ang angay tuohan. Kini nga sitwasyon nagpakita sa kahuyang sa transparency ug accountability sa gobiyerno.
Busa, angay nga ang tanan nga kampo—mga akusado ug mga nag-akusar—maghatag og tin-aw, konkreto, ug mapamatud-ang ebidensya. Ang Senado ug uban pang institusyon kinahanglan magpadayon sa patas ug dili pinili nga imbestigasyon. Sa katapusan, dili ang kusog sa tingog o impluwensya ang magdaog, kondili ang kamatuoran nga suportado sa lig-on nga ebidensiya.