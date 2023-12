Editoryal: Kwestiyon sa plantilla positions

Maayong masusi sa konseho sa dakbayan sa Sugbo bahin sa mga plantilla position sa City Hall nga wala butangi og regular nga kawani taliwala sa kadaghang casual employees sulod na sa pipila ka tiug.

Dili lang konseho, mas maayong mosusi usab ang mga hingtungdang nasudnong ahensiya sama sa Civil Service Commission (CSC), Department of the Interior and Local Government (DILG) o kaha ang Commission on Audit (COA).

Basin dili kini practice lang sa dakbayan sa Sugbo nga dili pagbutang og regular empolyees sa naka-budget nga plantilla positions, apan gihimo usab sa ubang local government units.

Makakwestiyon kita. Wala gyuy kwalipikado? Kon nakatuyok ang operasyon bisan nabakante nga plantilla, basin wa kini kinahanglana? O, wa kaha gituyo kini sa pagmugna tungod sa laing rason?

Mitumaw kini nga kwestiyon dihang gipangutana asa kuhaon ang dakong bonus sa mga kawani sa Cebu City Hall. Dili gikan sa budget ning tuiga kapin sa P7 bilyunes lang ang nakolekta tali sa gilatid nga budget nga P50 bilyunes sa 2023.

Matod pa sa opisyal sa finance committee, ang maong bonus adto kuhaon sa ‘savings’ gikan sa plantilla positions nga wala mahulipi og kawani.

Apan ang P35,000 bonus wala mopasar sa sisyon sa konseho sa miaging semana ug P20,000 ang naaprubahan. Nisamot ang kuwestiyon dihang niabot si Mayor Michael Rama nga na­ngugat nga ikonsiderar ang nahiunang saad niya nga bonus.

Matod ni Rama, P50,000 ang iyang saad nga bonus ug ang P15,000 niini nahatag na atol sa Charter Day sa dakbayan niadtong Pebrero busa ang nabilin mao ang P35,000 nga gusto niya nga mahatag nga bonus.

Kon ang maong bonus kuhaon gikan sa unfilled plantilla positions, sa sayo pa sa Pebrero ning tuiga, nakita na nga usa sa dakong tinubdan sa bonus mao kining plantilla? Murag nawad-an og bili sa pagmugna og plantilla position.

Maayong maugkat kini sa konseho ug ubang nasudnong ahensiya sa kagamhanan.