Editoryal: Lain ang mipahimulos

Barato na lang gyud kaayo ang kinabuhi sa tawo karon’g panahona kay sayon-sayunon na man lang kini og patay.
Kining makapabalakang kamatuoran maoy nag-ulang sa atong kalinaw samtang atong gipamalandungan ang duha ka makalilisang nga insidente sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue ning bag-o lang.
Sa kaadlawon sa Huwebes, Disyembre 11, 2025, gipaulanan og bala sulod sa iyang sakyanan sa Mandaue City ang biktima nga si Duke Ramil Perral Lincuna, usa ka certified public accountant ug abogado nga nagtrabaho isip examiner sa Bureau of Internal Revenue kon BIR.
Wala pa hibaw-i ang hinungdan sa pagpatay. Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga aduna’y taas nga propesyon gihunos nga daw walay bili. Apan dili lang ang mga propesyonal ang biktima.
Sa samang adlaw, sa Sityo Bagumbuhay, Carreta, Sugbo, gipatay ang usa ka 24-anyos nga babaye sa iyang kanhi uyab.
Gimartilyo ang iyang ulo ug gidunggab tungod kay dili na siya makig-uli.
Ang buwak nga unta timaan sa ilang monthsary nahimong senyales sa maong trahedya—usa ka pagdumili nga wala madawat sa malinawon nga paagi. Kining duha ka insidente nagpakita sa kasayon sa pagpatay sa usa ka tawo. Asa na ang bili sa pagpangga sa ginikanan?
Ang panultion nga, “Wa man gani ko kakusi sa akong anak bisan kausa unya kamo na hinuon ang mopasakit niya, mura ba’g kamoy nagpakaon, nagpadako ana niya,” naglatid sa sakripisyo sa mga ginikanan. Sakit kaayong pamalandungon nga ang bata nga giamuma og tarong, gipanalipdan hangtod nga nidako, lain ang mopahimulos.
Ang atong katilingban makapangutana: Nganong gipili man ang pagpatay?
Kon adunay kasaypanan nga nahimo, dili ba unta itugyan na lang kini sa balaod aron ang korte na maoy mohukom?
Ang pagpatay usa ka aksiyon nga dili na mabawi ug naglapas sa labing sagrado nga katungod—ang katungod sa pagpuyo.
Kon nasuko sa gugma, nganong ipaagi man sa dahas? Alang sa suspek sa Carreta, ang pagdawat nga dili na makig-uli ang babaye maoy dalan sa kalinaw. Ang kalibutan dako ug bata pa siya. Ang pagdawat sa kapakyasan sa gugma ug pagpadayon sa kinabuhi mao unta ang dalan, dili ang pagbubo og dugo.
Ang pag-ampo alang sa kausaban sa tawo nga imong gikalagutan o ang pagpangita og tinarong nga paagi sa pagsulbad sa panagbangi, maoy tinuod nga kalig-on. Ang tanang problema adunay kasulbaran; ayaw lang kini ipaagi sa kamatayon.