Editoryal: Lain na sab nga pagpangandam

Sa nagkaduol nga bagyong Uwan nga posibleng mahimong super typhoon, nipasidaan ang Office of Civil Defense (OCD) nga mopahigayon og preemptive o preparatory activities ang matag lokal nga kagamhanan sa nasud.
Ma-usban na sab ang trauma nga bation ilabi na niadtong wa pa makabangon sa paghampak sa bagyo’ng Tino ilabi na niadtong mga gibahaan, namatyan, kabtangan nga gianod, kabalayan nga gibanlas, ug ang mga natabunan sa pagdahili sa yuta.
Ang preemptive evacuation gikinahanglan, klaro ang mensahe sa OCD: ang kontra nato dili lang ang hangin, apan lakip na ang ulan, baha, ug storm surge. Ang kasinatian sa miaging bagyo nga si Tino nagpahinumdom nato nga bisan ang mga rehiyon nga wala tuyoang agian, maapektuhan gihapon tungod sa lapad nga rain bands. Dili lang ang Luzon ug Visayas ang mangandam kundili ang tibuok nasud.
Gipaubos na sa red alert ang NDRRMC, ang panawagan alang sa mga LGU ug sa katawhan mao ang pagtinabangay.
Ang pag-andam dili lang katungdanan sa gobyerno, apan obligasyon sa matag pamilya ug komunidad.
Gikinahanglang lig-on kita sa pag-atubang sa lain na sab nga hulga sa dautang panahon.
Sa panahon sa unos, ang ka-andam maoy atong taming.