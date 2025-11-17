Editoryal: Laing awit nga gikanta

Sa laing hugna sa video nga gipagawas ni kanhi Ako Bicol Party-list Representative Elizalde “Zaldy” Co, nipasangil batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi Speaker Martin Romualdez nga gihatdan og P56 bilyunes nga kickbacks gikan sa sa mga proyekto sa flood control sa Bulacan.
Dili lamang kini usa ka seryoso nga akusasyon—kondili usa ka hulga sa integridad sa mga institusyon nga gisaligan sa katawhan.
Sa iyang video statement, nipadayag si Co nga andam siyang ipagawas ang ebidensya batok sa labing taas nga opisyal sa nasod. Apan ang iyang pahayag nga “sana hindi nila ako mapatay” nagpaila nga ang kultura sa pagpanghulga, pagpamolitika, ug pagdumot nagpadayon sa atong demokratikong espasyo.
Kon tinuod ang iyang mga alegasyon, nagpaila lang ang kadunot sa sistema sa kagamhanan nga nagguba sa kredibilidad sa nasod ug sa mga opisyal nga atong gisaligan.
Sigon pa ni Co nga niingon igo lang siya nga gisugo ug nga ang kuwarta “miagi lang niya” ug wa siya makapahimulos sa maong kantidad.
Taliwala sa tanan, usa ka butang ang klaro: ang katawha’ng Pilipino ang grabe nga apektado sa maong kaguliyang. Ang P56 bilyunes, kon tinuod gayud, mahimong nagrepresentar og mga proyekto nga makaluwas unta og kinabuhi ug makapalig-on sa pagpanalipod batok sa pagbaha.
Gikinahanglan karon ang dali, gawasnon, ug hugot nga imbestigasyon aron mubawi ang pagsalig sa publiko nga nagkadugay nagkamasangil. Ang paghilumhilom dili makatabang. Ang pagdepensa nga walay klaro nga datos dili sab makawagtang sa kabalaka sa nasod.
Ang atong demokrasya nagkinahanglan og kamatuoran, dili drama; ebidensya, dili hulga; ug liderato nga andam motubag sa katawhan, dili magtago sa luyo sa gahom.
Ang kahayag sa kamatuoran dili angay kahadlokan kon limpyo gyud ang konsensya.
Ug alang sa katawhan, ang labing importante karon mao ang pagtan-aw nga ang hustisya dili mahimong ilubong ilawom sa mga pasangil ug politikanhong interes.
Gawas sa pagsige na og kanta ni Co, angayan lang nga suportahan niya og lig-on nga ebidensiya aron matagbaw ang publiko ug kasilotan responsable sa pagpangawkaw sa kuwarta sa katawhan.