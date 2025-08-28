Editoryal: Laing flood control structure nahugno na sab

Nihulpa na sab ang laing proyekto sa pagpugong sa baha sa Dakbayan sa Mandaue.
Onse ka adlaw lang human mibigay ang P90-milyunes nga flood control structure sa Barangay Casuntingan, ang P46-milyunes nga proyekto sa Barangay Paknaan nisunod niadtong Martes sa gabii, Agusto 26, 2025.
Ang pagkahugno sa istruktura nagkinahanglan og mainampingong pagsusi ug pagpanubag. Sa bag-o lang nga pagkahugno sa Sitio Talong, Paknaan, usa ka 15-metros nga bahin sa istruktura ang naguba, ug 130 metros pa ang nakit-an nga tilted ug misaligned.
Ang report sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa nauna nga insidente sa Casuntingan nagtudlo na sa seryoso nga mga depekto: ang pagkainstableng istruktura tungod sa pagtipon sa tubig ug ang pagkawala sa outlet alang sa pagpagawas sa tubig nga nakamugna og dili balanse nga presyur.
Ang opisyal nga report sa proyekto sa Casuntingan nag-ingon nga ang istruktura “misaligned” bisan sa wala pa kini mahugno. Kini nagpakita sa ubos sa standard nga konstruksyon ug usa ka dayag nga kakulang sa kalidad.
Kon ang mga proyekto nga gituyo aron panalipdan ang mga komunidad gikan sa baha gihimo sa ingon ini nga paagi nga dili makasugakod sa kusog nga ulan, kini usa ka timailhan sa mas lawom nga problema sa sistema.
Ang nakapabalaka pa niini mao ang kakulang sa klaro nga pagpanubag.
Si DPWH District Engineer Gumer Castillo nag-ingon nga dili niya makumpirma kinsa ang nagpaluyo sa proyekto tungod kay kini gipatuman sa wala pa ang iyang panahon. Bisan tuod kini mahimong usa ka reyalidad sa burukrasya, kini dili madawat sa publiko.
Kining mga proyektoha gipundohan sa salapi sa mga magbubuhis ug kinahanglan nga adunay transparency kon kinsa ang responsable—gikan sa yugto sa pagplano hangtod sa katapusang pagpatuman. Ang balik-balik nga pagkahugno lakip na ang P127-milyunes nga proyekto sa Barangay Maguikay sa miaging tuig, kinahanglan nga magsilbing usa ka wake-up call.
Ang mga rekomendasyon sa DPWH alang sa dinaliang pag-ayo ug mas estrikto nga kalidad nga pagkontrol usa ka lakang sa saktong direksyon, apan dili kini igo.
Nagkinahanglan kita og usa ka lawom nga imbestigasyon kon nganong nangahugno kining mga multi-milyunes ka pesos nga mga proyekto ug kinsa ang angay panubagon.