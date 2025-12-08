Editoryal: Laing hulga nga bantayan

Ang hulga sa Peste des Petits Ruminants (PPR) usa ka matang sa virus sa kahayopan nga nikatap na sa ubang nasod sa Southeast Asia, gikinahanglan nga ang Pilipinas magpabiling magmatngon aron maprotektahan ang atong industriya sa kanding ug karnero nga naglangkob sa dakong bahin sa panginabuhi sa gagmay nga mag-uuma.
Bisan og nagpadayong PPR-free ang nasod, dili kini angay kumpiyansahaan nga virus, ug taas ang posibilidad nga makasulod sa higayon nga anaa ang ilegal nga pag–transport sa hayop, kontaminado nga gamit, ug ang way kontrol sa pagpamaligya.
Busa, ang atong mga mitigating measures kinahanglan lig-on, tinud-anay, ug mas lapad ang sakop.
Kinahanglang palig-unon ang border security pinaagi sa mas istriktong inspection protocols sa tanang pantalan ug tugpahanan. Ang koordinasyon tali sa Department of Agriculture-Bureau of Animal Industry (DA–BAI), Bureau of Customs, ug lokal nga panggamhanan kinahanglan mas epektibo aron masuta dayon ang tanang posibleng mosulod nga hayop o produkto nga adunay risgo.
Sa sektor sa pagpananom ug pagpamuhi, kinahanglan nga ang mga mag-uuma ipatigbabaw ang hugot nga biosecurity — ang pagbulag sa bag-ong kahayopan, pag-disinfect sa ekipo ug sakyanan, ug paglimit sa mga tawo nga makasulod sa pasilidad.
Dili lamang kini optional nga mga lakang, apan susama kini og unang linya sa depensa batok sa makatakod nga sakit.
Gawas pa niini, ang aktibong pag-report sa bisan unsang sintomas sa PPR kinahanglan mahimong usa ka kaugalingong kultura sa atong industriya.
Mahinungdanon sab ang pagpalapad sa public awareness aron masabtan sa matag tag-iya sa kanding ug karnero ang seryosong epekto sa PPR ug unsaon kini malikayan.
Ang atong kahimtang nga PPR-free dili resulta sa suwerte, apan bunga sa tinud-anay nga paningkamot ug kooperasyon. Busa, kinahanglan ipadayon ang mas lig-on nga surveillance systems, emergency response mechanisms, ug international coordination aron makaseguro nga dili makasulod ang maong sakit sa atong nasod.